HH Trâm Anh: 'Tôi tạm chậm lại để chuẩn bị cho chặng đường mới'

Trâm Anh từng đăng quang Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2024 khi còn là sinh viên năm nhất. Một năm sau, cô tiếp tục ghi dấu với danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Trâm Anh cho biết việc trở lại sân chơi từng giúp cô có danh hiệu đầu tiên mang đến nhiều cảm xúc. Từ Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2024 đến Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025, cô nhận thấy bản thân tự tin hơn nhưng vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện.

- Mới đây, chị trở lại Sinh viên Thanh lịch 2026 với vai trò giám khảo vòng bán kết, sân chơi mà chị từng đăng quang Hoa khôi năm 2024. Cảm xúc của chị thế nào khi lần này đứng ở vị trí đánh giá các thí sinh đang bắt đầu hành trình mà mình từng trải qua?

- Khi trở lại Sinh viên Thanh lịch 2026, tôi nhớ đến mình của năm 2024, khi còn là sinh viên năm nhất và tham gia cuộc thi với tất cả sự tự nhiên, hồi hộp của tuổi trẻ. Hành trang khi ấy của tôi có lẽ chỉ đơn giản là sự nhiệt huyết và tinh thần muốn thử sức.

Năm nay trở lại với một cương vị khác, tôi thấy đâu đó hình ảnh của mình trong các bạn thí sinh. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra bản thân còn rất nhiều điều để học hỏi. Tôi ấn tượng với sự tự tin, chỉn chu và đặc biệt là khả năng thuyết trình trước đám đông của các bạn.

Điều đó khiến tôi rất vui và cũng có thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

- Khi trở lại sân chơi này với một vị trí khác, góc nhìn của chị về các cuộc thi dành cho sinh viên có gì khác so với thời điểm chị còn là thí sinh?

- Tôi nghĩ góc nhìn của mình không thay đổi quá nhiều. Dù là một cuộc thi lớn hay một sân chơi dành cho sinh viên, tôi đều nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là không ngừng rèn luyện, học hỏi và trau dồi các kỹ năng.

Với tôi, mỗi cuộc thi đều là một cơ hội để học hỏi và nhìn lại bản thân. Càng trải qua nhiều hành trình, tôi càng nhận ra mình còn nhiều thiếu sót và vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

- Từ Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2024 đến Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025, chị thấy bản thân trưởng thành rõ nhất ở điểm nào?

- Tôi nghĩ điều rõ nhất là bản thân tự tin hơn, nhưng đồng thời cũng ý thức rằng mình còn rất nhiều điều phải học.

Sau khi đăng quang, tôi không tham gia quá nhiều hoạt động giải trí mà dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo. Sắp tới, tôi cũng có một số kế hoạch hướng đến vùng cao.

Tôi mong mỗi hành trình như vậy không chỉ là cơ hội để mình đóng góp một phần nhỏ bé, mà còn giúp tôi được lắng nghe và học hỏi thêm từ những người mình gặp.

- Nhìn lại thời gian đảm nhận danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025, điều gì chị thấy mình đã làm được và điều gì vẫn còn muốn thực hiện?

- Điều tôi trân trọng nhất là danh hiệu đã cho tôi cơ hội được nhiều người biết đến hơn, được tham gia nhiều hoạt động, đến nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người. Những trải nghiệm đó giúp tôi học hỏi và trưởng thành hơn.

Bên cạnh những điều đã làm được, tôi vẫn còn nhiều điều muốn thực hiện, đặc biệt là mang sứ mệnh của mình đến một đấu trường quốc tế và triển khai thêm những dự án nhân ái ý nghĩa.

Dù hết nhiệm kỳ, tôi tin mình sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân để có thể thực hiện tốt hơn những điều đó trong thời gian tới.

- Thời gian qua, chị khá ít xuất hiện tại các sự kiện. Cuộc sống và công việc của chị trong khoảng thời gian này diễn ra như thế nào?

- Thời gian qua, tôi chủ động sắp xếp để dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Vì vậy, tôi ít xuất hiện tại các sự kiện hơn.

Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian để tôi tập trung chuẩn bị tốt hơn cho những kế hoạch sắp tới. Tôi nghĩ đôi khi việc tạm chậm lại một chút cũng cần thiết để mình có thời gian nhìn lại và chuẩn bị kỹ hơn cho chặng đường tiếp theo.

- Hiện nay, chị ưu tiên những tiêu chí nào khi lựa chọn sự kiện, công việc hay dự án để đồng hành?

- Tôi ưu tiên những sự kiện và dự án mang giá trị nhân ái, cộng đồng, nơi mình có thể đóng góp và lan tỏa những điều tích cực.

Bên cạnh đó, tôi cũng cân nhắc những chương trình có thời gian và địa điểm phù hợp để có thể cân bằng với việc học. Với tôi, việc lựa chọn một hoạt động để tham gia cũng cần phù hợp với định hướng và thời gian của bản thân.

- Việc sở hữu danh hiệu sắc đẹp mang đến cho chị những áp lực gì trong việc giữ hình ảnh và đáp ứng kỳ vọng của mọi người?

- Khi đăng quang Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025, tôi từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều và sự so sánh về ngoại hình. Thời gian đầu, tôi có đôi chút áp lực và cần thời gian để học cách đón nhận những ý kiến đó.

Bản thân tôi phải cố gắng chăm sóc bản thân, giữ hình ảnh chỉn chu và hoàn thiện mình mỗi ngày. Với tôi, danh hiệu không chỉ là câu chuyện về ngoại hình mà còn là trách nhiệm để mình nỗ lực hơn và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

- Trong thời gian tới, chị muốn tập trung vào lĩnh vực nào và có kế hoạch mới nào có thể chia sẻ?

- Trong thời gian tới, tôi muốn tiếp tục tập trung vào các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những chương trình thiện nguyện hướng về vùng cao.

Tôi đang có một vài kế hoạch và hy vọng mọi thứ sẽ được chuẩn bị thật chỉn chu để có thể triển khai thuận lợi, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Tôi cũng muốn mình có thêm thời gian để học hỏi và tích lũy trước khi bắt đầu những dự án mới.

- Cảm ơn Hoa hậu Trâm Anh đã dành thời gian chia sẻ!