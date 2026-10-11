HH Linh Đàm trong phương án xử lý mới: Điều cư dân cần biết trước nỗi lo di dời

Hà Nội xử lý 12 dự án, công trình vi phạm của Mường Thanh thế nào? Phương án nào cho cư dân “chung cư vạn dân” HH Linh Đàm? Xung quanh "đại" chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) không nhận trông giữ xe máy, xe đạp điện: UBND phường Hoàng Liệt ra “tối hậu thư”

Thông tin về khả năng tháo dỡ, di dời tại những khu nhà đã có cư dân sinh sống nhiều năm chạm đến một nỗi lo rất cụ thể: Căn hộ của gia đình mình sẽ được xử lý thế nào?

Từ ngày 10.10, Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến dự thảo nghị quyết xử lý tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu hoặc tham gia đầu tư. Đây là phương án đang được lấy ý kiến, chưa phải quyết định di dời đối với từng hộ dân.

Khu đô thị HH Linh Đàm. Ảnh: hanoimoi.vn

Một dự án có thể có những cách xử lý khác nhau

Quy mô vấn đề thể hiện qua chênh lệch lớn giữa hồ sơ và thực tế. Báo cáo đánh giá tác động được công bố nêu tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép tại các dự án là 6.759 căn, trong khi thực tế có 24.943 căn.

Dự thảo phân công trình vi phạm thành ba nhóm: Được tồn tại theo hiện trạng khi đáp ứng điều kiện; được tồn tại có điều kiện sau khắc phục; và phải tháo dỡ khi không đáp ứng những yêu cầu mà không thể khắc phục. An toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng và các giới hạn xây dựng là những yếu tố được xem xét.

Vì vậy, tên khu chung cư xuất hiện trong danh sách chưa đủ để xác định số phận của một căn hộ. Điều cư dân cần biết tiếp theo là hạng mục nào vi phạm, thuộc nhóm xử lý nào, có thể khắc phục bằng giải pháp gì và kết quả đánh giá được công khai ra sao.

Cũng cần tránh cách hiểu ngược lại: Công trình có thể được tồn tại thì mọi phần diện tích bên trong đều được giữ nguyên công năng. Theo phương án dự thảo, những căn hộ hoặc diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng vẫn có thể phải di dời để hoàn trả công năng.

Quyền lợi phải được xác định đến từng trường hợp

Dự thảo đặt trách nhiệm chi trả chi phí khắc phục, di dời, bồi thường, hỗ trợ tạm cư và bổ sung hạ tầng lên chủ đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước. Người thuộc diện di dời được đề xuất các lựa chọn theo thỏa thuận và điều kiện pháp luật, gồm nhận bồi thường, chuyển sang căn hộ tương đương hoặc tiếp cận nhà ở xã hội.

Nhưng với một gia đình, “căn hộ tương đương” không thể chỉ được hình dung bằng số mét vuông. Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học của con, chi phí di chuyển và thời gian tạm cư đều tác động đến khả năng ổn định cuộc sống.

Đó là những nội dung cần được làm rõ khi xây dựng phương án cụ thể, thay vì để cư dân tự suy đoán từ một thông tin chung về dự án. Việc lấy ý kiến chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân biết chính xác phương án nào liên quan đến mình và có cơ hội trình bày những tác động thực tế.

Ở thời điểm này, điều hữu ích với cư dân là giữ đầy đủ hợp đồng, chứng từ thanh toán, hồ sơ bàn giao và các thông báo liên quan; theo dõi văn bản chính thức qua đầu mối của dự án và chính quyền. Không nên đưa ra quyết định lớn về tài sản chỉ từ một tiêu đề nói đến tháo dỡ.

Xử lý vi phạm kéo dài cần một lộ trình rõ ràng. Với người mua nhà, sự rõ ràng ấy bắt đầu từ câu trả lời cụ thể cho căn hộ của họ, chứ chưa thể dừng ở tên của cả khu chung cư.