Sơ đồ giá cổ phiếu HGI trên HNX.

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HGI-UPCoM) vừa công bố biên bản kiểm phiếu về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, có 96,1% cổ đông đã thông qua phương án chào bán tối đa 12,7 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 1.873:127 (sở hữu 1.873 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 127 cổ phiếu mới) với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó HGI có thể thu về tối đa 127 tỷ đồng.

Theo HGI, giá trị sổ sách của HGI tại ngày 30/9/2026 (theo BCTC quý 2/2026) là 10.928 đồng/cổ phiếu (riêng lẻ) và 30.891 đồng/cổ phiếu (hợp nhất).

Bên cạnh đó, HGI vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng nên mong muốn các cổ đông hiện hữu gắn bó lâu dài và đồng hành cùng công ty. Do đó, HĐQT đề xuất giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên ngày 23/11, giá cổ phiếu HGI tăng 0,30% lên 65.900 đồng và mức giá này thấp hơn khoảng 6,5 lần so với thị giá cổ phiếu hiện tại.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của HGI sẽ tăng từ 1.873 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty, bao gồm nợ tại các tổ chức tín dụng, nợ trái phiếu và các khoản nợ đối với công ty liên quan. Thời gian dự kiến thực hiện là năm 2027.

Theo kế hoạch, đợt chào bán có thể được triển khai trong quý 4/2026 và năm 2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Theo bản cáo bạch mà HGI công bố, HGI là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) tại ngày 22/4/2026, HAG nắm giữ 84,42% vốn tại HGI.

Cũng tính đến ngày 22/4/2026, cơ cấu cổ đông của HGI có 168.500.000 cổ phiếu - trong đó, 05 cổ đông trong nước có 164.226.496, chiếm 97,46% - trong đó, 03 cá nhân nắm giữ 14.775.130 cổ phiếu, chiếm 8,76% và 02 tổ chức nắm giữ 149.451.366 cổ phiếu, chiếm 88,70%. 01 cổ đông nước ngoài nắm giữ 4.273.504 cổ phiếu, chiếm 2,54% và công ty không có cổ phiếu quỹ.

Mới đây, HGI đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/11 và ngày thanh toán là 4/12 tới với tổng số tiền tạm ứng cổ tức dự kiến là 131,11 tỷ đồng.

Về HAG, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026. Theo đó, HAG thông qua việc phát hành tối đa 4.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi với kỳ hạn trái phiếu là 48 tháng.

Bên cạnh đó, HĐQT HAG thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong cấp bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu với số tiền gốc là 400 tỷ đồng.