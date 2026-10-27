Hg mua cổ phần chi phối 3E, thúc đẩy AI quản lý điện tái tạo

Ngày 26/10/2026, công ty công nghệ năng lượng 3E có trụ sở tại Brussels (Bỉ) công bố thỏa thuận tiếp nhận khoản đầu tư chi phối từ Hg, nhà đầu tư chuyên về phần mềm và dịch vụ công nghệ. Theo thỏa thuận, Hg sẽ mua cổ phần từ ReNew và các cổ đông thiểu số, trong khi đội ngũ sáng lập và ban lãnh đạo 3E tiếp tục duy trì quyền sở hữu tại doanh nghiệp.

Galvanize Climate Solutions, tổ chức đầu tư tập trung vào công nghệ năng lượng và khí hậu, cũng tham gia với vai trò nhà đồng đầu tư thiểu số.

Giao dịch dự kiến hoàn tất trong những tháng tới sau khi đáp ứng các điều kiện cần thiết. Các bên chưa công bố tổng giá trị thương vụ hoặc tỷ lệ sở hữu cụ thể sau giao dịch.

Công cụ giám sát, phân tích và cảnh báo hiệu suất tài sản năng lượng tái tạo của 3E. Doanh nghiệp vừa công bố thỏa thuận để Hg mua cổ phần chi phối, hướng tới mở rộng ứng dụng AI trong quản lý điện gió, điện mặt trời và pin lưu trữ. Ảnh: 3E.

Theo thông báo gửi thị trường ngày 26/10, HgCapital Trust, công ty đầu tư niêm yết tại London, dự kiến rót khoảng 6,1 triệu bảng Anh vào 3E. Đây chỉ là phần vốn của HgCapital Trust trong khoản đầu tư chung, không phải tổng giá trị thương vụ. Những nhà đầu tư tổ chức khác của Hg sẽ tham gia thông qua Hg Mercury Fund.

Thành lập cách đây hơn 25 năm, 3E chuyên cung cấp phần mềm quản lý hiệu suất và dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các dự án điện mặt trời, điện gió và hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp là SynaptiQ, nền tảng cho phép chủ sở hữu và đơn vị vận hành theo dõi sản lượng, doanh thu, phát hiện tình trạng hoạt động dưới mức kỳ vọng và hỗ trợ tối ưu hiệu quả khai thác tài sản.

Theo số liệu tự công bố, SynaptiQ hiện giám sát hơn 50 GW tài sản năng lượng cho hàng trăm khách hàng, trong đó có EDP, Renvolt và BayWa r.e. Số liệu này chưa được xác minh độc lập trong thông báo giao dịch.

Điểm đáng chú ý là chiến lược kết hợp dữ liệu vận hành, thông tin thời tiết và thị trường điện với mô hình bản sao số dựa trên nguyên lý vật lý và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thay vì chỉ theo dõi sản lượng phát điện, nền tảng được định hướng hỗ trợ phân tích nguyên nhân suy giảm hiệu suất, dự báo khả năng vận hành và tối ưu doanh thu của danh mục dự án.

Khoản đầu tư từ Hg sẽ được sử dụng để đẩy nhanh phát triển các tính năng AI, tích hợp dữ liệu giữa hệ thống vận hành và công nghệ thông tin, đồng thời mở rộng hoạt động quốc tế, đặc biệt tại Mỹ. Hg cũng dự kiến hỗ trợ 3E xem xét những thương vụ mua lại phù hợp.

Ông Stef Goossens, Tổng giám đốc 3E, cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển khả năng phân tích doanh thu bằng AI đối với các tài sản năng lượng đang vận hành và củng cố hiện diện tại thị trường Mỹ.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh việc mở rộng điện gió, điện mặt trời và pin lưu trữ đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản lý dữ liệu, hiệu suất và doanh thu. Với Việt Nam, mô hình này gợi mở hướng ứng dụng AI trong quản lý danh mục dự án năng lượng tái tạo, nhất là khi cần kết hợp dữ liệu thiết bị, thời tiết và điều kiện vận hành.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế thực tế của những giải pháp này cần được đánh giá dựa trên dữ liệu triển khai, chi phí đầu tư và kết quả vận hành cụ thể.