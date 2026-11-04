HFIC muốn thoái toàn bộ vốn tại Eximbank

Giao dịch tại Eximbank. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) vừa công bố phương án chuyển nhượng toàn bộ 8.486.941 cổ phiếu đang sở hữu tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), phương án được Hội đồng thành viên HFIC thông qua tại Nghị quyết số 320/NQ-HĐTV ngày 13-10-2026, thuộc kế hoạch cơ cấu lại các khoản đầu tư tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Với giá khởi điểm 17.393 đồng/cổ phiếu, HFIC dự kiến thu về khoảng 147,61 tỷ đồng nếu chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu theo mức giá này. Giao dịch dự kiến thực hiện trong quý IV-2026 và quý I-2027 trên hệ thống của HOSE, hoàn thành chậm nhất ngày 22-3-2027.

Theo hồ sơ công bố, khoản đầu tư vào Eximbank bắt đầu từ năm 2006, khi Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TPHCM (HIFU), tiền thân của HFIC, mua cổ phần ngân hàng với giá trị đầu tư ban đầu theo mệnh giá là 12,15 tỷ đồng.

Qua các lần thay đổi vốn điều lệ và thực hiện quyền cổ đông, HFIC hiện sở hữu gần 8,49 triệu cổ phiếu EIB, có tổng mệnh giá hơn 84,86 tỷ đồng. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư khoảng 87,52 tỷ đồng, tương ứng giá vốn bình quân 10.312 đồng/cổ phiếu. HFIC chưa trích lập dự phòng giảm giá đối với khoản đầu tư này.

Nếu chuyển nhượng theo giá khởi điểm, số tiền thu về sẽ cao hơn giá trị ghi sổ khoảng 60,1 tỷ đồng, tương đương 68,7%. Trong quá trình đầu tư, HFIC cũng đã nhận cổ tức từ Eximbank.

Trong phương án chuyển nhượng, HFIC đề cập những biến động trong bộ máy lãnh đạo Eximbank và khó khăn trong việc bảo đảm hiệu quả khoản đầu tư.

Theo tài liệu HFIC công bố, Tập đoàn Gelex sở hữu 10% vốn điều lệ Eximbank, Vietcombank nắm giữ 4,51%; Chứng khoán VIX và Viconship cũng là cổ đông của ngân hàng.