HFIC muốn thoái hết vốn tại Eximbank, dự thu gần 148 tỷ đồng

Ảnh minh họa: EIB

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) ngày 3/11 công bố phương án chuyển nhượng toàn bộ 8.486.941 cổ phiếu đang nắm giữ tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB), tương ứng 0,45% vốn điều lệ ngân hàng.

Giá khởi điểm chuyển nhượng được xác định ở mức 17.393 đồng/cổ phần. Với số lượng cổ phần trên, HFIC dự kiến thu về 147,61 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện theo các phương thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống thị trường chứng khoán do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) tổ chức.

Thời gian triển khai dự kiến trong quý 4/2026 và quý 1/2027, với thời hạn hoàn thành đến ngày 22/3/2027, là thời điểm hết hiệu lực của chứng thư thẩm định giá được sử dụng trong phương án chuyển nhượng.

Lý giải việc thoái vốn, HFIC cho biết đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Eximbank thường xuyên biến động. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục duy trì khoản đầu tư có thể gây khó khăn cho công tác quản lý hiệu quả vốn, đồng thời khó bảo đảm quyền lợi của HFIC trước các biến động chiến lược của ngân hàng.

Theo doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần EIB sẽ giúp thu hồi nguồn vốn đã đầu tư, tạo nguồn lực cơ cấu lại danh mục và phân bổ vốn cho những hoạt động đầu tư khác phù hợp với định hướng, kế hoạch của HFIC. Phương án này nằm trong kế hoạch cơ cấu lại các khoản đầu tư tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đã được Hội đồng thành viên HFIC phê duyệt.

HFIC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tiền thân là Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP HCM (HIFU). Từ năm 2006, HIFU bắt đầu mua cổ phần Eximbank, với giá trị vốn đầu tư ban đầu tính theo mệnh giá cổ phần là 12,15 tỷ đồng.

Tại thời điểm lập phương án chuyển nhượng, khoản đầu tư của HFIC tại Eximbank có giá trị theo mệnh giá gần 84,87 tỷ đồng, trong khi giá trị ghi nhận trên sổ sách kế toán là gần 87,52 tỷ đồng. Giá vốn đầu tư bình quân đạt 10.312 đồng/cổ phần và HFIC chưa trích lập dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư này.

Trong giai đoạn 2007 - 2014, ngoài cổ tức bằng cổ phiếu, Eximbank còn trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ bình quân 9,29%/năm. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến năm 2022, ngân hàng không chia cổ tức cho cổ đông do khoản lỗ lũy kế được hạch toán hồi tố cho năm 2014, liên quan đến việc điều chỉnh lợi nhuận giai đoạn 2010 - 2013. Theo tài liệu của HFIC, Eximbank đã xử lý hết khoản lỗ lũy kế này vào cuối năm 2017.

Năm 2023, Eximbank chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 38%, từ nguồn lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2017 - 2022. Sang năm 2024, ngân hàng trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%. Năm 2025, ngân hàng không chia cổ tức; theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Eximbank cũng không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.

Về ảnh hưởng của việc chuyển nhượng, HFIC cho biết người đại diện phần vốn tại Eximbank không tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát cũng như hoạt động quản lý, điều hành ngân hàng. Với tỷ lệ sở hữu 0,45% vốn điều lệ, doanh nghiệp đánh giá việc thoái toàn bộ vốn không ảnh hưởng đến hoạt động của Eximbank và các cổ đông khác.

Đối với khả năng chuyển nhượng, HFIC dẫn số liệu cho thấy trong 90 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 7/10/2026, cổ phiếu EIB được giao dịch trong khoảng 16.000 - 21.450 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 892,9 triệu cổ phiếu, bình quân khoảng 9,92 triệu cổ phiếu mỗi phiên.

Trên cơ sở thanh khoản và mức độ giao dịch của EIB trên thị trường, HFIC đánh giá việc chuyển nhượng gần 8,49 triệu cổ phiếu có cơ sở thực hiện và có khả năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, khả năng thực hiện giao dịch thực tế vẫn phụ thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư và điều kiện thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến 14h15 ngày 4/11, cổ phiếu EIB tăng 450 đồng, tương ứng 2,8% so với phiên trước, lên 16.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt gần 8,48 triệu cổ phiếu, với giá trị 137,4 tỷ đồng.

Đà tăng này xuất hiện sau ba phiên EIB giảm hoặc đi ngang, trong đó cổ phiếu mất 4,17% ngày 30/10, giảm tiếp 0,31% ngày 2/11 và giữ giá 16.050 đồng/cổ phiếu trong phiên 3/11.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng năm 2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 865 tỷ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập thuần từ nhiều mảng kinh doanh chính suy giảm.

Trong kỳ, ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, từ 516 tỷ đồng lên 997 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Đây cũng là một trong những yếu tố chính tác động đến lợi nhuận của ngân hàng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Eximbank đạt 214.495 tỷ đồng, giảm 11,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 150.221 tỷ đồng, giảm 17,4%; tiền gửi khách hàng đạt 158.299 tỷ đồng, giảm 10,7%.