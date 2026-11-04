HFIC lên kế hoạch thoái hết vốn tại Eximbank

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) mới đây, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư của HFIC tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB).

HFIC bắt đầu mua cổ phần của Eximbank từ năm 2006 với giá trị vốn đầu tư ban đầu (theo mệnh giá cổ phần) là 12,15 tỷ đồng. Tại thời điểm lập phương án chuyển nhượng, HFIC đang nắm giữ 8,487 triệu cổ phần EIB, tương ứng 0,45% vốn điều lệ ngân hàng. Giá trị vốn đầu tư theo mệnh giá cổ phần là 84,87 tỷ đồng, giá trị vốn đầu tư theo sổ sách kế toán là 87,52 tỷ đồng.

Theo thông tin gửi lên HoSE, nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư vốn, HIFC dự kiến sẽ tiến hành bán ra gần 8,49 triệu cổ phần EIB đang nắm giữ với mức giá khởi điểm là 17.393 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến thu về là 147,61 tỷ đồng.

Phương thức thực hiện chuyển nhượng theo các phương thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán do HoSE tổ chức.

Thời điểm dự kiến thực hiện giao dịch là trong quý IV/2026 và quý I/2027.

Về ảnh hưởng của việc chuyển nhượng vốn đầu tư, HFIC cho biết trong bối cảnh dàn lãnh đạo cấp cao của Eximbank thường xuyên có sự biến động, việc tiếp tục duy trì khoản đầu tư tại ngân hàng có thể gây ra các khó khăn cho HFIC trong việc quản lý hiệu quả vốn đầu tư, khó đảm bảo quyền lợi của HFIC trước các biến động chiến lược của Eximbank.

Việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Eximbank sẽ giúp HFIC thu hồi nguồn vốn đã đầu tư, qua đó tạo nguồn lực để tái cơ cấu danh mục đầu tư và phân bổ vốn cho các hoạt động đầu tư khác phù hợp với định hướng và kế hoạch đầu tư của HFIC.

Hiện nay, người đại diện vốn của HFIC tại Eximbank không tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Eximbank, không tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Do đó, việc HFIC thoái toàn bộ 0,45% vốn tại Eximbank sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng cũng như các cổ đông khác của ngân hàng.

Liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn, HFIC đánh giá rằng cổ phiếu EIB hiện được niêm yết trên sàn HOSE và có tính thanh khoản tương đối tốt. Trong 90 phiên giao dịch gần nhất (tính đến ngày 7/10/2026), cổ phiếu EIB được giao dịch trong mức giá từ 16.000 đồng/cổ phiếu đến 21.450 đồng/cổ phiếu, tổng khối lượng giao dịch đạt 892,9 triệu cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày đạt 9,92 triệu cổ phiếu.

Với thanh khoản hiện tại của cổ phiếu EIB và mức độ giao dịch trên thị trường, việc chuyển nhượng phần vốn của HFIC tại EIB (8,49 triệu cổ phiếu) là có cơ sở thực hiện và có khả năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, khả năng thực hiện giao dịch thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư và điều kiện thị trường tại thời điểm chuyển nhượng vốn.