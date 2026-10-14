HFIC không bán được 27,4 triệu quyền mua trái phiếu CII426001

Sơ đồ giá cổ phiếu CII trên TradingView.

Được biết CII thông qua việc chào bán 67.198.529 trái phiếu CII426001, tỷ lệ 10:1 với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm và đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức tín chấp.

Nếu thành công, CII dự kiến huy động được gần 6.720 tỷ đồng để đầu tư vào các chương trình, dự án hiện hữu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/9-9/10/2026.

Hiện HFIC đang nắm giữ hơn 27,4 triệu cổ phiếu CII. Theo đó, HFIC đăng ký bán toàn bộ 27,4 triệu quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 của CII.

Như vậy, thay vì thực hiện quyền mua trái phiếu, HFIC đăng ký bán toàn bộ số quyền này thông qua đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền. Nếu bán thành công toàn bộ ở mức giá khởi điểm, HFIC có thể thu về gần 95,7 tỷ đồng.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) hoặc thỏa thuận trực tiếp, trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 6/10/2026.

Tuy nhiên kết thúc đợt chào bán không có nhà đầu tư nào đăng ký mua số lượng quyền mua trái phiếu nêu trên. Qua đó, HFIC vẫn giữ nguyên số lượng quyền mua, tương đương 27,4 triệu cổ phiếu chiếm 4,08% vốn CII.

Mới đây, CII vừa có báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII425002 (mã chứng khoán CII426028).

Mã này gồm 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó thu về 2.500 tỷ đồng. Ngày phát hành là 25/6/2026.

Theo phương án ban đầu, CII dành 1.151 tỷ góp vốn vào Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BOT Cao Tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (Doanh Nghiệp Dự Án) để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận; 1.049 tỷ cho hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận; 300 tỷ nhằm góp vốn vào Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest).

Tuy nhiên sau điều chỉnh, CII giảm số tiền dự kiến góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp thực hiện dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận) từ 1.151 tỷ đồng xuống 851 tỷ đồng.

Số tiền 300 tỷ đồng nêu trên được điều chỉnh sang mục đích thanh toán gốc Trái phiếu CIIB2426001 đáo hạn ngày 14/10/2026. Việc điều chỉnh nhằm chủ động cân đối nguồn vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian chờ thực hiện các đợt góp vốn theo tiến độ dự án, đồng thời bảo đảm công ty thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán đối với người sở hữu trái phiếu CIIB2426001.

CII cho biết, việc điều chỉnh mục đích như trên không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn, tiến độ triển khai và thực hiện dự án. Phần vốn còn lại vẫn được sử dụng cho mục đích góp vốn vào doanh nghiệp dự Án theo tiến độ thực tế của dự án.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 95,6 tỷ đồng, giảm 0,5% so với số liệu đã được công bố trên Báo cáo tài chính trước soát xét.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định - trong đó doanh thu mảng thu phí giao thông tăng 7,7% so với cùng kỳ, đạt 1.409,5 tỷ đồng trong 6 tháng 2026.

Theo CII kết quả này đến từ gia tăng lưu lượng phương tiện các dự án đang khai thác cùng với điều chỉnh giá vé của dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm, chủ yếu do một phần lợi ích tài chính của các dự án BOT đang khai thác đã được thu hồi thông qua doanh thu thu phí giao thông trong kỳ.