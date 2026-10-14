Hezbollah cam kết bồi thường người dân Liban mất nhà vì chiến sự với Israel

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền thông Israel ngày 13/10 đưa tin, người đứng đầu Hội đồng Điều hành Hezbollah – ông Ali Daamoush đã chỉ trích chính quyền Liban không làm tròn trách nhiệm hỗ trợ những người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự.

Bên cạnh đó, ông thông báo rằng các gia đình bị mất nhà cửa tại Beirut và vùng ngoại ô phía Nam, nơi được coi là thành trì của Hezbollah, sẽ nhận khoản hỗ trợ 14.000 USD (khoảng 363 triệu đồng) mỗi hộ, trong khi những gia đình ở các khu vực khác tại Liban sẽ nhận 12.000 USD (311 triệu đồng).

Mỗi khoản chi trả bao gồm 8.000 USD dành cho chi phí mua sắm nội thất, còn lại là để chi trả tiền thuê nhà. Ông Daamoush không tiết lộ cụ thể có bao nhiêu gia đình sẽ được hưởng khoản hỗ trợ này hay tổng ngân sách chi trả là bao nhiêu.

Động thái này dường như nhằm củng cố sự ủng hộ trong nội bộ lực lượng Hezbollah. Đây là cuộc họp báo đầu tiên của Hezbollah về các khoản chi trả này.

Vào tháng 6, Liban và Israel đã ký kết một thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trong đó quy định việc Israel từng bước rút quân song song với tiến trình giải giáp Hezbollah. Tuy nhiên, việc triển khai thỏa thuận này hiện vẫn đang rơi vào bế tắc.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Liban được công bố trong các bản tin ngày 11/10, chiến dịch quân sự của Israel tại nước này, bắt đầu từ ngày 2/3, đã khiến khoảng 4.400 người thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương.