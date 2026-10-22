HEXED gây tranh cãi trước thềm ra mắt

Một trong những chi tiết gây tranh luận nhiều nhất là ngoại hình của Alice, người mẹ do Rashida Jones lồng tiếng. Nhân vật được xây dựng với diện mạo trẻ trung, kiểu tóc thời thượng và phong cách khiến một bộ phận khán giả liên tưởng đến nữ sinh đại học. Điều này dẫn đến những so sánh với Billie, cô con gái 16 tuổi của Alice, khi khoảng cách tuổi tác giữa hai nhân vật chưa được thể hiện rõ qua tạo hình.

Trên mạng xã hội, một số người xem cho rằng Disney chưa tạo được nét riêng cho nhân vật người mẹ, đồng thời kỳ vọng hãng bổ sung những chi tiết ngoại hình giúp phân biệt rõ hơn hai thế hệ. So với hình ảnh các nhân vật trưởng thành trong nhiều tác phẩm hoạt hình trước đây, Alice bị nhận xét thiếu những dấu hiệu nhận diện về tuổi tác và phong thái. Dù vậy, đây vẫn là đánh giá chủ quan từ khán giả, bởi diện mạo nhân vật còn phụ thuộc vào phong cách nghệ thuật và dụng ý xây dựng tính cách của ê-kíp.

Tạo hình Alice bị một bộ phận khán giả nhận xét quá trẻ trung, chưa tạo được sự khác biệt rõ ràng so với con gái Billie.

Không chỉ tạo hình, phần mỹ thuật của HEXED cũng chưa nhận được sự đồng tình từ tất cả người xem. Một số ý kiến cho rằng thiết kế nhân vật và bối cảnh chưa đủ nổi bật, thiếu nét độc đáo để tạo dấu ấn giữa thị trường hoạt hình ngày càng cạnh tranh. Với Disney, thương hiệu vốn gắn liền với những thế giới kỳ ảo giàu trí tưởng tượng, kỳ vọng về hình ảnh và khả năng sáng tạo thường rất lớn. Vì vậy, những thiết kế chưa tạo được ấn tượng mạnh nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận.

Đáng chú ý, một bộ phận khán giả còn đặt HEXED bên cạnh loạt phim hoạt hình The Owl House do cùng khai thác yếu tố phù thủy và thế giới phép thuật. Từ sự tương đồng về chủ đề, những nghi vấn về tính nguyên bản của bộ phim bắt đầu xuất hiện. Bên cạnh đó, một số người suy đoán tác phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc được phát triển theo hướng ưu tiên khả năng thu hút sự chú ý trên các nền tảng video ngắn.

Tuy nhiên, những nhận định này chưa đủ cơ sở để kết luận HEXED đạo nhái hay lạm dụng AI. Các tác phẩm giả tưởng có thể cùng khai thác những chất liệu quen thuộc, trong khi việc xác định mức độ tương đồng cần dựa trên nhiều yếu tố cụ thể hơn. Những bình luận trên mạng xã hội chủ yếu phản ánh cảm nhận ban đầu, không thể thay thế bằng chứng xác thực về quá trình sản xuất.

Thế giới phù thủy trong HEXED cũng trở thành tâm điểm tranh luận khi phong cách mỹ thuật bị nhận xét chưa đủ đột phá.

Áp lực dành cho bộ phim còn đến từ thông tin về những buổi chiếu thử kín được cho là nhận phản hồi không tích cực. Dù các đánh giá này góp phần khiến dư luận chú ý hơn đến dự án, kết quả chiếu thử chưa được xác nhận đầy đủ cũng không thể đại diện hoàn toàn cho chất lượng phiên bản phát hành chính thức.

Trước thềm ra mắt, HEXED đang cho thấy sức ép mà một dự án hoạt hình mới phải đối mặt khi mang theo kỳ vọng từ thương hiệu Disney. Những tranh luận hiện tại có thể ảnh hưởng đến sự quan tâm ban đầu của công chúng, nhưng chưa đủ để quyết định thành bại của bộ phim. Khả năng xây dựng câu chuyện, phát triển nhân vật và tạo nên một thế giới phép thuật thuyết phục sẽ là những yếu tố quan trọng giúp tác phẩm chứng minh giá trị khi chính thức đến với khán giả.