Đèn cảnh báo nhiên liệu bật sáng, bảng đồng hồ báo chỉ còn đi được một quãng ngắn, nhưng nhiều tài xế vẫn cố đến trạm xăng tiếp theo. Nếu tính toán sai, xe có thể dừng giữa đường và đặt ra nguy cơ hư hại.

Đèn báo nhiên liệu gần cạn cảnh báo người lái nên đổ xăng kịp thời để tránh hư hại và sự cố giữa đường. Ảnh: Motor1

Hết nhiên liệu có thể ảnh hưởng đến ô tô, nhưng mức độ phụ thuộc vào loại xe và tần suất xảy ra. Các hệ thống nhiên liệu hiện đại cần duy trì một lượng nhiên liệu nhất định, vì vậy thường xuyên chạy đến khi động cơ tắt không phải cách bảo dưỡng tốt.

Trên phần lớn ô tô chạy xăng hiện đại, bơm nhiên liệu điện nằm bên trong bình. Lượng xăng bao quanh có tác dụng làm mát và bôi trơn bơm trong quá trình hoạt động.

Khi mức nhiên liệu xuống quá thấp, bơm có thể bị lộ hoặc tạm thời không hút được xăng. Hiện tượng này dễ xảy ra khi xe vào cua, phanh hoặc đi trên đường dốc, khiến nhiên liệu dồn khỏi đầu hút.

Delphi Technologies cho biết khi bình cạn hoàn toàn, bơm có thể hoạt động mà không có đủ nhiên liệu cần thiết. Một lần hết xăng thường không làm bơm hỏng ngay, nhưng tình trạng lặp lại có thể tăng độ mòn và rút ngắn tuổi thọ bộ phận này.

Bơm nhiên liệu không phải bộ phận duy nhất có thể chịu ảnh hưởng. Khi hết xăng, động cơ không còn nhận được nhiên liệu để đốt cháy và một số xe cần thêm thao tác sau khi được tiếp nhiên liệu.

Một số hệ thống có thể xuất hiện túi khí và cần được mồi lại trước khi động cơ khởi động bình thường. Cặn cùng tạp chất cũng có thể tích tụ dưới đáy bình, dù đầu hút và bộ lọc hiện đại giúp hạn chế chúng đi vào động cơ.

Nếu động cơ bỏ máy hoặc nhiên liệu chưa cháy lọt vào đường xả trong nhiều lần khởi động, bộ chuyển đổi xúc tác có thể bị hư hại. Tuy vậy, một lần cạn bình không đồng nghĩa xe chắc chắn phải sửa chữa.

Trong nhiều trường hợp, tài xế chỉ cần bổ sung nhiên liệu và làm theo quy trình khởi động lại của nhà sản xuất. Một số xe có thể nổ máy sau vài lần thử, trong khi số khác cần chờ hệ thống khôi phục áp suất nhiên liệu.

Xe diesel có thể phức tạp hơn vì không khí dễ lọt vào đường nhiên liệu khi bình cạn hoàn toàn. Nhiều động cơ diesel hiện đại dùng hệ thống phun áp suất cao, nên có thể phải xả khí hoặc mồi lại trước khi khởi động.

Xe chạy xăng thường dễ hoạt động trở lại hơn, nhưng tài xế không nên đề máy liên tục. Việc này có thể làm cạn ắc quy và gây thêm tải cho mô tơ đề, vì vậy cần kiểm tra hướng dẫn sử dụng hoặc gọi hỗ trợ nếu xe không nổ máy.

Đèn cảnh báo chỉ cho biết mức nhiên liệu đang thấp, không có nghĩa xe sắp dừng ngay lập tức. Phần lớn nhà sản xuất vẫn chừa một lượng nhiên liệu dự phòng sau khi đèn sáng, nhưng dung tích này khác nhau tùy mẫu xe.

Duy trì mức nhiên liệu quá thấp trong thời gian dài vẫn không có lợi. Khi xe vào cua gấp hoặc đi trên đường dốc, nhiên liệu có thể rời khỏi đầu hút và gây gián đoạn tạm thời dù bình chưa cạn hẳn.

Thử nghiệm của Hiệp hội Ô tô Mỹ cho thấy quãng đường còn lại trên bảng đồng hồ chỉ là con số ước tính. Giao thông, địa hình, thời tiết, mức tiêu thụ gần đây và cách lái đều có thể làm thay đổi quãng đường thực tế.

Nếu động cơ dừng vì hết nhiên liệu, tài xế phải ưu tiên đưa người và xe đến vị trí an toàn. Khi động cơ ngừng hoạt động, trợ lực lái và trợ lực phanh có thể suy giảm, khiến xe khó điều khiển hơn.

Sau khi dừng an toàn, tài xế cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm và gọi dịch vụ tiếp nhiên liệu hoặc cứu hộ. Không nên mang can nhiên liệu đi bộ trên đường cao tốc đông xe, trừ khi việc này an toàn và được pháp luật cho phép.

Một lần hết nhiên liệu có thể không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng thường xuyên chạy đến cạn bình sẽ tạo thêm áp lực cho hệ thống. Cách phòng tránh đơn giản và ít tốn kém nhất là tiếp nhiên liệu trước khi mức trong bình xuống quá thấp.