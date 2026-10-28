Hết xăng khiến động cơ hư hại như thế nào?

Việc xe hết xăng khi đang vận hành không chỉ khiến xe dừng đột ngột mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các bộ phận quan trọng như bơm nhiên liệu và động cơ. Tình trạng này gây ra những tổn hại phức tạp, đặc biệt với những xe thường xuyên để cạn nhiên liệu.

Đồng hồ báo nhiên liệu cạn cảnh báo nguy cơ hư hại bơm xăng và động cơ khi xe vận hành hết xăng. Ảnh: SlashGear

Xăng không chỉ đơn thuần là nhiên liệu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm mát và bôi trơn các bộ phận của hệ thống nhiên liệu. Bơm nhiên liệu, thường nằm trong bình xăng và được ngâm trong xăng, sử dụng nhiên liệu này để làm mát và bôi trơn chính nó.

Khi mức nhiên liệu xuống thấp dưới một ngưỡng nhất định, bơm nhiên liệu bắt đầu hút cả không khí cùng với xăng. Hiện tượng này không chỉ làm mất cân bằng hỗn hợp nhiên liệu và không khí trong động cơ, mà còn có thể gây hư hại cho bơm, dẫn đến chi phí sửa chữa cao, thường từ 400 đến 600 USD tùy theo loại xe.

Ngoài ra, ở đáy bình xăng thường tích tụ cặn bẩn, đặc biệt với các xe cũ. Khi nhiên liệu gần cạn, bơm có thể hút phải các cặn này, làm tắc nghẽn đường ống nhiên liệu và ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ cũng như gây khó khăn khi khởi động.

Bơm nhiên liệu là bộ phận đầu tiên chịu ảnh hưởng khi xe hết xăng. Tuy nhiên, hậu quả không dừng lại ở đó. Động cơ hiện đại được điều chỉnh để trộn một lượng nhiên liệu chính xác với không khí nhằm tối ưu quá trình đốt cháy. Khi bơm hút cả không khí, tỷ lệ này bị phá vỡ, dẫn đến hiện tượng đánh lửa không đều hay còn gọi là misfire.

Hiện tượng misfire không chỉ làm giảm khả năng vận hành của xe mà còn có thể khiến động cơ quá nhiệt và gây hiện tượng gõ máy. Nếu nghiêm trọng, misfire có thể làm hư hại thành xi lanh và piston, thậm chí khiến động cơ bị kẹt hoàn toàn.

Hệ thống xả cũng chịu tổn thương khi xe hết xăng. Cụ thể, bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converter) có thể bị hỏng do xăng chưa cháy hết đi vào hệ thống xả, làm bộ phận này quá nhiệt và suy giảm chức năng xử lý khí thải.

Do đó, khi đèn báo nhiên liệu bật sáng, việc cố gắng chạy thêm vài cây số có thể gây hại nghiêm trọng cho xe. Việc dừng lại đổ xăng kịp thời là cách bảo vệ động cơ và hệ thống nhiên liệu hiệu quả nhất.