Một người dân đặt câu hỏi về trường hợp bệnh nhân 75 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, dự kiến hết thuốc BHYT vào thứ Bảy. Gia đình muốn biết người bệnh có thể đến khám trước một hoặc hai ngày để được cấp thuốc, tránh gián đoạn điều trị hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế dẫn quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Theo đó, số ngày sử dụng của mỗi thuốc trong một đơn thuốc thông thường tối đa không quá 30 ngày. Riêng người mắc các bệnh thuộc danh mục được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày, bác sĩ căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định, nhưng tối đa không quá 90 ngày.

Với trường hợp bệnh nhân gần hết thuốc vào ngày nghỉ, nếu đáp ứng điều kiện nêu trên, người bệnh có thể chủ động đến bệnh viện khám vào thứ Năm hoặc thứ Sáu để được xem xét cấp thuốc.

Đối với trường hợp cụ thể, Bộ Y tế cho biết thông tin người dân cung cấp chưa làm rõ bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định hay được chuyển từ cơ sở khác đến điều trị.

Tuy nhiên, nếu người bệnh có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện hoặc có giấy hẹn khám lại tại đây, nhưng bệnh viện không tổ chức khám chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, người bệnh có thể đến khám vào thứ Năm hoặc thứ Sáu để được khám và cấp thuốc theo quy định.

Theo Bộ Y tế, hướng dẫn này nhằm bảo đảm quá trình điều trị của người bệnh không bị gián đoạn.

Như vậy, người bệnh không nhất thiết phải chờ đến đúng ngày hết thuốc mới đi khám. Trong trường hợp đáp ứng các điều kiện nêu trên, việc chủ động đến bệnh viện sớm một hoặc hai ngày có thể giúp duy trì điều trị liên tục, tránh bỏ liều do trùng ngày nghỉ.