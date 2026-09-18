Hết thời Trung Quốc dễ dãi, chuộng hàng tiểu ngạch

Trung Quốc không còn dễ tính

Tại Diễn đàn Xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam - Trung Quốc, chiều 18/9, tại Cần Thơ, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) - cho hay, những năm gần đây, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ số 1 của ngành rau quả Việt Nam, chiếm tới 65-70% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Theo ông Nguyên, Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính, chuộng hàng tiểu ngạch như trước. Thị trường này đang siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch thực vật, dư lượng hóa chất, đặt ra các tiêu chuẩn rất cao về phát triển xanh, giảm phát thải carbon và truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Trưng bày giới thiệu đặc sản ĐBSCL bên lề diễn đàn.

"Để giữ vững và gia tăng thị phần tại thị trường Trung Quốc, nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ còn con đường khẩn trương định hình bản đồ sản xuất xanh, chuẩn hóa vùng nguyên liệu và nâng tầm năng lực chế biến sâu", ông Nguyên nói.

Trung Quốc những năm gần đây đặt ra 4 “bộ lọc” tiêu chuẩn khắt khe nông sản ĐBSCL phải vượt qua. Cụ thể, chuẩn hóa pháp lý và kiểm dịch: Doanh nghiệp (DN) xuất khẩu phải đăng ký mã số cơ sở sản xuất, chế biến và mã số vùng trồng chính xác tuyệt đối. Mọi vi phạm về sinh vật gây hại, dịch hại đều có nguy cơ bị tạm dừng nhập khẩu.

Trung Quốc kiểm soát dư lượng hóa chất và an toàn thực phẩm cực kỳ nghiêm ngặt, tiệm cận, có những chỉ tiêu khắt khe tương đương tiêu chuẩn EU, Hoa Kỳ hay Nhật Bản.

Đại diện Vinafruit chia sẻ vị trí kênh đào Lục Bình - công trình thế kỷ vừa được Trung Quốc khánh thành hôm 16/9.

Xu hướng “Net Zero” và phát triển bền vững đang thúc đẩy các chính sách biên giới xanh. Các nhà nhập khẩu lớn của Trung Quốc đã bắt đầu ưu tiên các nhà cung ứng có quy trình logistics xanh, giảm dấu chân carbon và sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.

Cần chuẩn hóa toàn diện

Theo ông Nguyễn Đình Mười - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T, nông sản ĐBSCL cần được quản lý quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo các Nghị định thư giữa cơ quan 2 nước, đảm bảo đáp ứng ngay từ khâu chăm sóc.

Ông Mười cũng khuyến cáo các đơn vị liên quan cần bảo vệ mã số vùng trồng, chống gian lận, mạo danh, bảo vệ uy tín thương hiệu trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thiết lập hệ thống kiểm dịch nội bộ khắt khe tại nhà máy, không có vi sinh vật hay côn trùng thuộc diện kiểm dịch của Trung Quốc trên các lô hàng xuất khẩu.

Theo ông Mười, số hóa vùng trồng và chuẩn hóa cơ sở đóng gói không phải rào cản, mà là tấm hộ chiếu quyền lực giúp trái cây Việt Nam khẳng định vị thế và tự tin cạnh tranh bình đẳng tại thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Trung Đông…

Các địa phương chấm dứt tình trạng phát triển cây trồng tự phát ồ ạt ngoài quy hoạch. Bảo đảm không xảy ra tình trạng mượn mã số vùng trồng, gian lận xuất xứ làm ảnh hưởng uy tín nông sản quốc gia. Chuyển mạnh sang canh tác hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải.

Nông sản ĐBSCL cần chuẩn hóa vùng nguyên liệu khi thị trường Trung Quốc ngày càng khắt khe.

Ông Hứa Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết, thành phố có nhiều tiềm năng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và logistics. Thành phố mong muốn thu hút các DN, nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm, tìm hiểu và hợp tác đầu tư.