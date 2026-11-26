Những thay đổi này không chỉ tác động đến cách tuyển sinh của các trường mà còn khiến học sinh lớp 12 phải rà soát kế hoạch học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và lựa chọn ngành học phù hợp.

Theo Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT, cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với mỗi chương trình, hình thức đào tạo, số phương thức tối đa là 3 từ năm 2027 và 2 từ năm 2028, không tính xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Những thay đổi trong tuyển sinh năm 2027 khiến không ít học sinh chủ động tìm hiểu thông tin từ sớm, thay vì chờ đến thời điểm các trường công bố đề án tuyển sinh chính thức. Ảnh: Xuân Quý

Chính sách điểm cộng cũng được điều chỉnh theo lộ trình. Những trường đã sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh đến năm 2026 được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm theo thang 30 và phải giải trình việc sử dụng. Từ năm 2028, các trường không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Học sinh không muốn chạy theo mọi phương thức

Trước những điều chỉnh này, Hà Thanh Uyên, học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho biết đã chủ động chuẩn bị chứng chỉ ngoại ngữ từ sớm để tăng cơ hội vào trường đại học mong muốn. Vì vậy, quy định mới khiến nữ sinh không khỏi băn khoăn về kế hoạch đã xây dựng.

Tuy nhiên, Uyên bày tỏ rằng: “Những thay đổi hướng tới một quy chế phù hợp hơn với học sinh. Em tiếp tục duy trì kế hoạch học tập, đồng thời theo dõi thông tin chính thức để kịp thời điều chỉnh. Điều quan trọng không phải tìm cách tham gia càng nhiều phương thức xét tuyển càng tốt, mà là hiểu rõ năng lực bản thân, nắm chắc quy định và lựa chọn hướng đi phù hợp”.

Cùng học lớp 12 Trường THPT Việt Đức, Lưu Bảo Khôi xác định chủ động và linh hoạt là nguyên tắc trong năm học cuối cấp. Từ khi vào THPT, nam sinh đã chuẩn bị một số hướng đi như học IELTS, SAT, tham gia kỳ thi học sinh giỏi và tìm hiểu phương thức tuyển sinh của các trường đại học.

Dù vậy, Khôi vẫn đặt mục tiêu chính vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nam sinh khẳng định dù quy chế thay đổi, việc duy trì nền tảng kiến thức và kế hoạch học tập dài hạn vẫn quan trọng nhất.

“Em luôn đề cao mục tiêu dài hạn và trách nhiệm của bản thân. Dù có nhiều thay đổi, em vẫn cần duy trì việc học, đồng thời cập nhật thông tin để điều chỉnh kế hoạch khi cần”, Khôi nói.

Trước những thay đổi trong tuyển sinh, bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức mong rằng học sinh cần bình tĩnh, tin tưởng vào sự đồng hành của thầy cô và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với năng lực cá nhân.

“Các em cần hình thành năng lực tự học, không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn biết hệ thống, diễn đạt và vận dụng bằng cách hiểu của mình. Khả năng chủ động học tập, tự nghiên cứu sẽ giúp học sinh thích ứng tốt hơn với những thay đổi trong tuyển sinh, thay vì phụ thuộc vào một vài lợi thế nhất thời”, nữ hiệu trưởng nhấn mạnh.

Đại học bắt đầu thu hẹp phương thức xét tuyển

Không chỉ học sinh, các trường đại học cũng đang điều chỉnh đề án tuyển sinh theo quy định mới. Một số cơ sở đào tạo đã công bố phương án năm 2027 theo hướng giảm phương thức, đồng thời mở rộng nguồn kết quả được sử dụng để xét tuyển.

Đơn cử như Trường Đại học Luật TP HCM công bố phương án tuyển sinh năm 2027 với 4 phương thức, gồm xét tuyển thẳng; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét kết quả kỳ thi V-SAT và các kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Đáng chú ý, trường không tiếp tục xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả kỳ thi SAT của Mỹ. Phương thức xét học bạ dành riêng cho thí sinh học tại các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2026 của Đại học Quốc gia TP HCM cũng được loại bỏ.

Theo đại diện nhà trường, việc điều chỉnh nhằm mở rộng phạm vi tuyển sinh thông qua thay đổi điều kiện xét tuyển, bổ sung kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực và tăng số lượng tổ hợp môn ở nhiều ngành đào tạo.

Việc giảm số phương thức không đồng nghĩa các trường thu hẹp cơ hội vào đại học. Vấn đề quan trọng là lựa chọn những phương thức có khả năng đánh giá đúng năng lực đầu vào, đồng thời bảo đảm tính tương đương giữa các nhóm thí sinh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, hiện kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT chiếm khoảng 50% phương thức tuyển sinh của các trường đại học, trong khi xét học bạ chiếm khoảng 30-40%, phần còn lại thuộc về các phương thức khác. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được hầu hết trường sử dụng bởi bảo đảm độ tin cậy và mặt bằng đánh giá chung trên toàn quốc.

Theo Bộ trưởng, khi xây dựng chính sách tuyển sinh, Bộ GD&ĐT hướng tới sự ổn định, đồng thời bảo đảm hai yếu tố cốt lõi là độ tin cậy trong đánh giá năng lực và công bằng giữa các thí sinh.

Trước quy định mỗi chương trình đào tạo năm 2027 chỉ được sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển (không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển), việc lựa chọn trường và phương thức xét tuyển cần được tính toán kỹ hơn. Ảnh: Xuân Quý

Bộ tôn trọng quyền tự chủ của các trường nhưng cần thiết lập hành lang pháp lý chung, tránh tình trạng quá nhiều phương thức khiến thí sinh lúng túng. Bộ đã tổng hợp, phân loại thành 20 nhóm phương thức xét tuyển chính và yêu cầu các trường có cơ chế quy đổi mức độ tương đương về điểm chuẩn giữa các phương thức trong cùng một ngành.

“Đối với một ngành, một chương trình đào tạo, khi đã xác định tiêu chí năng lực đầu vào thì phương thức xét tuyển về nguyên tắc phải bảo đảm tính thống nhất. Việc quy đổi mức độ tương đương giữa quá nhiều phương thức trong cùng một ngành là rất khó khăn”, Bộ trưởng chia sẻ.

Theo lộ trình Bộ GD&ĐT đặt ra, năm 2027, mỗi ngành, chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển; đến năm 2028, con số này tiếp tục giảm còn một phương thức phù hợp nhất.