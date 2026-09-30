Hết tháng 9, nhiều học sinh ở Cần Thơ chưa có sách giáo khoa

Ngày 30/9, khảo sát tại nhiều lớp 11 của một Trường THPT trên địa bàn phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) về SGK bộ môn Ngữ Văn, chúng tôi ghi nhận hàng trăm học sinh chưa có SGK.

Khảo sát ở 7 lớp 11 thì 3 lớp mỗi lớp có 16 em; 1 lớp có 19 em; 1 lớp 15 em; 1 lớp 9 em và 1 lớp 7 em chưa có SGK môn Ngữ Văn. Chỉ riêng môn Ngữ Văn ở 7 lớp 11 của một trường đã có 98 em chưa mua được sách.

Nhiều kệ sách giáo khoa tại các cửa hàng sách trên địa bàn phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) hết sách.

Nhiều môn khác cũng thiếu SGK cho học sinh. Một giáo viên cho biết hầu như chưa có môn nào có đủ SGK; có lớp chỉ chưa đầy 10 em đủ sách giáo khoa của các môn.

Một giáo viên ở xã đảo Cù Lao Dung cho biết học sinh còn thiếu SGK dù đã đăng ký mua, đã đóng tiền đầy đủ nhưng đến nay vẫn chưa có SGK để học.

Giáo viên cũng lâm vào tình trạng đến lớp không có SGK. "Tôi đặt mua sách giáo khoa từ tháng 8/2026 nhưng đến hết tháng 9/2026 vẫn chưa mua được sách. Ngày nào tôi cũng đến nhà sách để tìm mua nhưng không có sách", một giáo viên Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) cho biết.

Liên hệ các nhà sách trên địa bàn phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, chúng tôi đều nhận được câu trả lời: "Chúng tôi đã đăng ký mua nhưng chưa có sách. Khi nào có sẽ thông báo cho mọi người biết".

Anh Nguyễn Ngọc Long (ngụ phường Phú Lợi) cho biết: “Con tôi năm nay học lớp 11 ở Trường THPT Hoàng Diệu. Giữa tháng 8/2026 tôi đã tìm mua SGK cho con tại các phường Sóc Trăng, Phú Lợi và Ninh Kiều nhưng không có. Sau đó tôi đi gần 250km từ Sóc Trăng (cũ) lên tận TP Hồ Chí Minh nhưng chỉ mua được mấy cuốn, vẫn còn thiếu mấy cuốn so với yêu cầu môn học của cháu”.