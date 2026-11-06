Hết tháng 10, Hà Nội thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VIẾT THÀNH)

Sáng 6/11, báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 11 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì, để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, tính đến ngày 31/10, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, thu nội địa đạt 610.939 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4,17 tỷ USD, bằng 92,7% mục tiêu 4,5 tỷ USD.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo kết quả kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2026. (Ảnh: VIẾT THÀNH)

Để hoàn thành mục tiêu cả năm 2026, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, tăng trưởng GRDP quý IV phải đạt khoảng 16,55%, cao gấp khoảng 1,65 lần mức tăng 10,02% của quý III. Đây là yêu cầu rất cao, nhất là đối với những ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP.

Trước tình hình trên, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, Sở Tài chính đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong hai tháng cuối năm.

Trong đó, tập trung điều hành tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, gắn với khả năng đóng góp thực tế vào GRDP. Cụ thể, giao Thống kê thành phố phối hợp Sở Tài chính và các sở chuyên ngành rà soát kết quả tháng 10, cập nhật dự báo tháng 11 và tháng 12; xác định cụ thể khả năng tăng thêm của từng ngành, nhất là xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, vận tải và bất động sản. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt và đề xuất giải pháp điều hành phù hợp.

Các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, gia tăng khối lượng xây lắp thực tế. Ngay trong tháng 11, cần rà soát từng công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, các dự án thoát nước, xử lý môi trường và nhà ở xã hội, lập danh mục các gói thầu có khả năng tăng ca, tăng kíp, nghiệm thu khối lượng trước ngày 31/12.

Thi công cầu Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng, kết nối Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời phải nỗ lực cao hơn nữa trong hai tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý, mặc dù thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân được giao nhưng cần nhìn nhận thực chất kết quả này. Trong tổng số vốn đã giải ngân, có khoảng 40% là vốn tạm ứng, chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản tăng cường giám sát, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có khối lượng thực tế, qua đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Đối với những dự án đang triển khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu, các địa phương, chủ đầu tư tiếp tục bám sát tiến độ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tăng tốc thi công, nhất là tại những dự án đã cơ bản có mặt bằng nhưng tiến độ thi công còn chậm.