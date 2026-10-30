Hết tháng 10, Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026

Năm 2026, du lịch Hà Nội khởi sắc, thu hút đông khách du lịch, góp phần tăng thu ngân sách cho thành phố. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Theo Thống kê thành phố Hà Nội, công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 10 tháng năm 2026 đạt kết quả tích cực, bảo đảm các mục tiêu cân đối lớn và giữ vững kỷ cương tài chính quốc gia.

Thu ngân sách 10 tháng năm 2026 của Hà Nội đạt 652,2 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa 611,0 nghìn tỷ đồng, vượt 0,2% dự toán và tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2025.

Thu từ dầu thô đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, đạt 82,2% và tăng 28,8%.

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 37,1 nghìn tỷ đồng, đạt 101,3% và tăng 20,0%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa tăng cao, trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 71,8 nghìn tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán và tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2025; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 39,9 nghìn tỷ đồng, đạt 94,5% và tăng 34,1%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 148,8 nghìn tỷ đồng, đạt 104,4% và tăng 26,4%; thuế thu nhập cá nhân 53,8 nghìn tỷ đồng, đạt 77,5% và giảm 0,2%; thu tiền sử dụng đất 98,3 nghìn tỷ đồng, đạt 118,7% và tăng 9,8%...

Thi công cầu Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng, kết nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Chi ngân sách địa phương ước đến cuối tháng 10/2026 thực hiện 195,7 nghìn tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán và tăng 83,1% so cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 128,9 nghìn tỷ đồng, đạt 75,4% dự toán và gấp 2,66 lần cùng kỳ năm 2025; chi thường xuyên 66,6 nghìn tỷ đồng, đạt 83,0% và tăng 14,3%.

Cũng theo Thống kê thành phố Hà Nội, hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội, góp phần tăng nguồn thu ngân sách.

Ước đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 6.768 nghìn tỷ đồng, tăng 2,90% so cuối tháng trước và tăng 17,17% so với thời điểm kết thúc năm 2025.

Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 2.578 nghìn tỷ đồng, tăng 1,95% và tăng 13,17%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 4.190 nghìn tỷ đồng, tăng 3,50% và tăng 19,78%.

Về huy động vốn, ước đến cuối tháng 10/2026, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đạt 7.925 nghìn tỷ đồng, tăng 1,34% so cuối tháng trước và tăng 11,93% so thời điểm kết thúc năm 2025.