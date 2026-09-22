Hết niên hạn chung cư, quyền tài sản vẫn được bảo đảm

Sau gần một thập kỷ dang dở do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nút thắt tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đang từng bước được tháo gỡ. Sự đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương đang tạo đà để dự án đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sớm hoàn thành, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông.