Hết niên hạn chung cư, quyền tài sản vẫn được bảo đảm
“Chung cư hết niên hạn sử dụng không đồng nghĩa người dân mất quyền sở hữu tài sản” là khẳng định của đại diện Bộ Xây dựng, trước những băn khoăn liên quan đến định hướng quy định thời hạn sử dụng chung cư theo niên hạn công trình, được đưa ra tại Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách” vừa diễn ra sáng 22/9.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/het-nien-han-chung-cu-quyen-tai-san-van-duoc-bao-dam-418861.htm