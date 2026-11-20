Tình yêu nghề, trách nhiệm với sự nghiệp trồng người tiếp tục được trao truyền cho con cháu, viết tiếp câu chuyện đẹp về những thế hệ nhà giáo hôm nay.

Những người tiên phong

Trong những năm tháng chiến tranh, khi sự nghiệp giáo dục ở vùng giải phóng miền Nam còn muôn vàn khó khăn, miền Bắc đã dành sự quan tâm đặc biệt, chi viện đội ngũ giáo viên cho chiến trường. Mang theo hành trang tri thức và nhiệt huyết tuổi trẻ, nhiều nhà giáo rời quê hương, vượt qua gian khó để đến với vùng đất phương Nam.

Thầy giáo Lê Ngọc Các, quê tỉnh Ninh Bình, là một trong những người như thế.

Tốt nghiệp Đại học Vinh năm 1970 và có 3 năm giảng dạy, theo sự điều động của Bộ Giáo dục, thầy Lê Ngọc Các lên đường vào Nam, bổ sung lực lượng giáo viên cho các trường sư phạm vùng giải phóng. Trước năm 1975, miền Bắc đã chi viện cho Cà Mau tổng cộng 14 giáo viên. Đến nay, chỉ còn gia đình thầy Các chọn ở lại quê hương Cà Mau.

Trong điều kiện chiến tranh còn nhiều thiếu thốn, sự có mặt của những nhà giáo này góp phần quan trọng đặt nền móng cho công tác đào tạo giáo viên tại địa phương. Cái Nước là một trong những địa bàn đầu tiên tổ chức khoá đào tạo sư phạm, chuẩn bị đội ngũ giáo viên giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 4, đáp ứng nhu cầu học tập của con em vùng giải phóng.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trao đổi với thầy Lê Ngọc Các và cô Phạm Thị Liễu tại tư gia phường Bạc Liêu.

Sau ngày đất nước thống nhất, thầy Lê Ngọc Các đảm nhận nhiều vị trí công tác như: giáo viên Trường Sư phạm Cà Mau; Hiệu trưởng Trường cấp 2 Nguyễn Văn Trỗi; Phó Trưởng phòng Sách – Thiết bị – Xây dựng thuộc Ty Giáo dục Minh Hải; Phó Giám đốc Công ty Sách – Thiết bị trường học và Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu.

Nhìn lại chặng đường 39 năm công tác, trong đó có 36 năm gắn bó với giáo dục Bạc Liêu - Cà Mau, thầy Các vẫn nhớ những ngày đầu đầy gian khó. Từ giảng dạy ở nhiều cấp học đến công tác quản lý trường học, phòng chuyên môn, người giáo viên được đồng nghiệp vui gọi là “chốt đa năng” bởi công việc nào cũng sẵn sàng đảm nhận.

Thầy Lê Ngọc Các chia sẻ: “Chúng tôi vào đây được Bộ điều động, làm đủ mọi thứ việc, từ dạy tiểu học, THCS, THPT, sư phạm đến công tác quản lý trường học, phòng trong Ty Giáo dục. Trong suốt thời gian công tác, chúng tôi luôn cố gắng, nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho ngành giáo dục Bạc Liêu - Cà Mau phát triển. Ngày xưa, trường học thiếu cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, thầy cô không có chỗ ở, học sinh không có chỗ học. Đến nay, cơ sở vật chất, sách giáo khoa, thiết bị dạy học ngày càng được đầu tư đầy đủ hơn”.

Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cũng là sự nhìn lại chặng đường phát triển của ngành giáo dục địa phương, từ những lớp học còn đơn sơ đến hệ thống trường lớp ngày càng hoàn thiện.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (thứ hai từ trái sang), tặng hoa chúc mừng thầy giáo Lê Ngọc Các và cô Phạm Thị Liễu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026.

Tình yêu nghề được vun đắp qua nhiều thế hệ

Cùng quê Ninh Bình với thầy Các, cô Phạm Thị Liễu cũng là giáo viên được tăng cường vào các tỉnh phía Nam, tham gia bổ sung lực lượng cho các trường sư phạm.

Năm 1977, cô tích cực vận động mở khóa đào tạo sư phạm mầm non đầu tiên của tỉnh Minh Hải, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong những năm đầu sau giải phóng. Cô cũng là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Mẫu giáo Mầm non Bạc Liêu.

Nhớ về những ngày đầu vận động học sinh tham gia khoá đào tạo, cô Liễu cho biết, trình độ học vấn của người dân lúc bấy giờ còn hạn chế. Để tìm được học viên có trình độ từ lớp 9 trở lên, cô phải trực tiếp xuống các huyện (cũ) vận động. Có nơi, người dân thật thà cho biết địa phương chỉ có người học đến lớp 4, chứ tìm đâu ra người có trình độ lớp 9. Nhưng bằng sự kiên trì và tâm huyết, khoá đào tạo đầu tiên đã tuyển được hơn 100 học viên có trình độ từ lớp 9 đến lớp 12. Những giáo viên được đào tạo từ khoá học ấy sau này trưởng thành, cống hiến nhiều năm cho ngành giáo dục và nay phần lớn đã nghỉ hưu.

Thầy Lê Ngọc Các và cô Phạm Thị Liễu tham dự buổi họp mặt cựu giáo chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026.

Không chỉ dành trọn tâm huyết cho nghề, cô Liễu còn tự hào khi tình yêu sư phạm trở thành truyền thống trong gia đình. Cô cho biết, trong 7 anh chị em ruột có đến 6 người làm nghề giáo. Con cháu trong gia đình cũng có khoảng 20–30 người theo nghề dạy học. Đáng chú ý, dù hai người con ban đầu thi đỗ vào những ngành học khác nhau, cuối cùng đều lựa chọn sư phạm, tiếp nối con đường của cha mẹ.

Năm 1977, từ sự đồng điệu trong lý tưởng và tình yêu nghề, thầy Lê Ngọc Các và cô Phạm Thị Liễu nên duyên vợ chồng. Ngôi nhà của hai nhà giáo không chỉ là tổ ấm mà còn là nơi gìn giữ, vun đắp tình yêu với nghề giáo.

Tiếp nối hành trình gieo chữ

Trong hai người con của thầy Các và cô Liễu, người con trai Lê Hải Nam hiện là Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu. Người con dâu cũng gắn bó với nghề giáo. Với anh Nam, cha mẹ không chỉ là đấng sinh thành mà còn là những người thầy đầu tiên truyền cảm hứng, tình yêu và trách nhiệm với nghề.

Thầy giáo Lê Hải Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Đối với tôi, cha mẹ là người thầy đầu tiên, truyền cho mình niềm đam mê và tình yêu đối với nghề giáo. Trong suốt quá trình công tác, tôi luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực trau dồi. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, tôi sẽ tiếp tục phát huy khả năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, đồng thời chú trọng phát triển năng lực, kỹ năng toàn diện cho học sinh”.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau gặp gỡ ba thế hệ theo nghề giáo của gia đình thầy Lê Ngọc Các.

Ở thế hệ hôm nay, sự tiếp nối truyền thống không đơn thuần là lựa chọn cùng một nghề nghiệp mà còn là kế thừa tinh thần tận tụy, ý thức trách nhiệm. Nếu thế hệ cha mẹ đặt nền móng trong những năm tháng giáo dục còn nhiều thiếu thốn, thì thế hệ con cháu đang tiếp tục đảm nhận trọng trách đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Thầy giáo Lê Hải Nam trao đổi với nhóm học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Từ những bước chân đầu tiên rời quê hương Ninh Bình vào vùng đất Cà Mau, thầy Lê Ngọc Các và cô Phạm Thị Liễu đã chọn Cà Mau làm quê hương thứ hai, dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp trồng người nơi đây.

Hơn 50 năm trôi qua, những đóng góp của hai nhà giáo vẫn được nhắc nhớ qua các thế hệ học trò, đồng nghiệp và chính những người con, người cháu trong gia đình. Truyền thống gia đình nhà giáo được tiếp nối qua từng thế hệ, như những hạt giống tri thức được vun trồng, nảy mầm, đơm hoa và kết quả ngọt trên mảnh đất giáo dục của quê hương Cà Mau./.