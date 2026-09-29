Hết hi vọng với Quách Ngọc Ngoan

Theo số liệu Box Office Việt Nam, ngày 28/9, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh thu hơn 3,9 triệu đồng với 65 vé từ 15 suất chiếu, xếp thứ 17 tại phòng vé. Hiện phim đạt tổng doanh thu khoảng 38 tỷ đồng, là tác phẩm có doanh thu khiêm tốn nhất trong ba phim Việt ra rạp dịp lễ 2/9.

Với tình hình hiện tại, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh đang đi đến giai đoạn cuối tại phòng vé. Doanh thu trong ngày ở mức thấp, lượng vé bán ra và số suất chiếu cũng không còn nhiều. Những con số này cho thấy sức hút của bộ phim đã giảm đáng kể sau thời gian đầu công chiếu.

Màn tái xuất của Quách Ngọc Ngoan trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh đang dần khép lại hành trình tại phòng vé.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh lấy cảm hứng từ những giai thoại xoay quanh cái chết của vua Đinh Tiên Hoàng và bí mật về nơi an táng vị vua đầu tiên của nhà Đinh. Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, thuộc dòng huyền sử, kết hợp yếu tố lịch sử, phiêu lưu và hành động. Tác phẩm mở đầu khi Đinh Tiên Hoàng qua đời sau một biến cố được đặt trong nghi vấn. Trước nguy cơ linh cữu nhà vua bị các thế lực thù địch phá hoại, một nhóm bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ hộ linh.

Theo nội dung phim, 99 cỗ quan tài được chia thành bảy hướng nhằm đánh lạc hướng những kẻ muốn tìm nơi an táng thật sự của vua Đinh. Hành trình này đưa các nhân vật vào cuộc đối đầu với những âm mưu phản loạn bên trong triều đình, đồng thời mở ra câu chuyện về lòng trung thành, tình thân và trách nhiệm với giang sơn. An Nhiên, do Trần Thiên Tú đảm nhận, là con gái của Tả tướng quân và cũng là một trong những nhân vật giữ vai trò quan trọng trong hành trình hộ linh.

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan vào vai Tả tướng quân. Đây là vị võ tướng quan trọng trong hành trình bảo vệ linh cữu Đinh Tiên Hoàng. Nam diễn viên tạo dấu ấn bằng hình ảnh mạnh mẽ, từng trải, đồng thời tiết chế cảm xúc trong những cảnh đối đầu và đặc biệt là các phân đoạn cha con với An Nhiên. Dù không phải tuyến trung tâm, vai diễn vẫn cho thấy khả năng kết hợp hình thể, thần thái và diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan.

Dẫu vậy, những nỗ lực của Quách Ngọc Ngoan không thể giúp Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh tạo nên cú hích tại phòng vé. Dự án nhận phản ứng trái chiều sau những suất chiếu đầu tiên. Phim được đánh giá cao ở phần hình ảnh, bối cảnh Ninh Bình và các màn võ thuật, cho thấy sự đầu tư về quy mô và nỗ lực khai thác chất liệu huyền sử Việt.

Quách Ngọc Ngoan vào vai Tả tướng quân.

Tuy nhiên, kịch bản còn ôm đồm, nhịp phim chưa thật sự ổn định và lời thoại đôi lúc thiếu tự nhiên, trong khi một số tuyến nhân vật chưa được đào sâu. Chính sự chênh lệch giữa phần nhìn giàu tham vọng và cách kể chuyện khiến tác phẩm chưa tạo được sự đồng thuận hoàn toàn từ khán giả.

Trước phản hồi của khán giả, ê-kíp đã có động thái khá hiếm thấy khi dựng lại và rút thời lượng phim từ 155 xuống 135 phút, tập trung cắt bớt các phân đoạn rườm rà, đẩy nhanh nhịp phim và tăng tính kịch tính. Song, sự thay đổi này vẫn chưa đủ để giúp tác phẩm tạo chuyển biến rõ rệt tại phòng vé.

Doanh thu hiện tại cho thấy Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh khó tạo thêm bước đột phá trong những ngày còn lại. Từ một dự án được kỳ vọng nhờ quy mô đầu tư, chất liệu lịch sử và dàn diễn viên, bộ phim đang dần khép lại hành trình tại rạp với doanh thu khiêm tốn. Với Quách Ngọc Ngoan, màn tái xuất trong vai Tả tướng quân có những điểm đáng ghi nhận về hình ảnh và diễn xuất, nhưng chưa đủ sức giúp bộ phim tạo dấu ấn tương xứng tại phòng vé, bởi sức hút của một tác phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kịch bản, cách xây dựng nhân vật, nhịp kể và khả năng tạo sự kết nối với khán giả.