Hết hi vọng với Phương Mỹ Chi và chàng trai hơn 9 tuổi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ nổi bật của Vbiz, ghi dấu ấn qua giọng hát ngọt ngào cùng phong cách âm nhạc ngày càng đa dạng. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ không chỉ được chú ý bởi những bước tiến trong sự nghiệp mà còn khiến khán giả thích thú trước màn kết hợp ăn ý với diễn viên Bảo Định.

Mới đây, Phương Mỹ Chi chính thức công bố dàn nghệ sĩ khách mời sẽ xuất hiện trong Day 2 của nhạc hội diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 tới. Theo thông tin được chia sẻ, chương trình có sự góp mặt của Phương Ly, Nguyễn Hùng, Double 2T và Rhyder. Danh sách quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả trẻ yêu thích nhanh chóng thu hút sự quan tâm, khiến người hâm mộ thêm mong chờ đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi vừa chốt danh sách khách mời gồm 4 nghệ sĩ trong đêm nhạc vào tháng 11 ở Hà Nội.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng dành cho dàn khách mời, một bộ phận khán giả lại bày tỏ tiếc nuối khi chưa thấy diễn viên Bảo Định xuất hiện trong danh sách được công bố. Trước đó, nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng nam diễn viên sẽ góp mặt tại Day 2, đặc biệt sau màn kết hợp gây chú ý của cả hai trong đêm nhạc tại TP.HCM.

Việc Phương Mỹ Chi chính thức công bố 4 nghệ sĩ khách mời tại Day 2 khiến một số khán giả có cảm giác hết hi vọng về sự xuất hiện của Bảo Định. Dẫu vậy, một số người vẫn cho rằng chương trình có thể còn những tiết mục bí mật chưa được hé lộ. Lý do là trong đêm nhạc tại TP.HCM trước đó, Phương Mỹ Chi từng tạo bất ngờ khi mời nghệ sĩ Trinh Trinh và danh ca Hương Lan xuất hiện trên sân khấu.

Chính vì vậy, người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng giọng ca Vũ Trụ Có Anh sẽ tiếp tục mang đến màn kết hợp đặc biệt tại Hà Nội. Dù khả năng Bảo Định góp mặt chưa được xác nhận, sự mong chờ của khán giả cho thấy sức hút của cặp đôi sau lần đứng chung sân khấu.

Trước đó, trong đêm nhạc tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi khiến khán giả phấn khích khi tái hiện cảnh đám cưới cùng Bảo Định trong tiết mục Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai xuất hiện bên nhau với những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào, tạo nên bầu không khí lãng mạn giữa chương trình âm nhạc.

Màn trình diễn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Không ít khán giả thích thú trước sự kết hợp của Phương Mỹ Chi và Bảo Định, đồng thời tích cực ghép đôi hai nghệ sĩ. Những tương tác trên sân khấu càng khiến người hâm mộ mong chờ cả hai sẽ có thêm cơ hội tái hợp trong những dự án tiếp theo.

Phương Mỹ Chi và chàng trai hơn 9 tuổi tái hiện cảnh đám cưới trong một tiết mục ở Day 1 tại TP.HCM khiến khán giả thích thú.

Sau thành công của đêm nhạc tại TP.HCM, chương trình tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục mang đến những tiết mục đặc sắc, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và màu sắc văn hóa Việt Nam. Dù chưa biết Bảo Định có xuất hiện hay không, sự quan tâm dành cho cặp đôi cho thấy khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho những màn kết hợp của Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi vị á quân chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013. Với chất giọng ngọt ngào cùng khả năng thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích. Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ dần thoát khỏi hình ảnh "cô bé dân ca" ngày nào để xây dựng phong cách âm nhạc riêng.

Phương Mỹ Chi có màn kết hợp ăn ý với Bảo Định trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Trong những năm gần đây, Phương Mỹ Chi liên tục thử nghiệm những hướng đi mới, kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc đương đại. Các sản phẩm của cô cho thấy nỗ lực làm mới bản thân nhưng vẫn giữ sự kết nối với văn hóa Việt Nam. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp nữ ca sĩ tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ.

Năm 2025, Phương Mỹ Chi tham gia chương trình âm nhạc quốc tế Sing! Asia và để lại dấu ấn với những phần trình diễn mang màu sắc văn hóa Việt. Sau đó, cô tiếp tục được chú ý nhờ các dự án âm nhạc đầu tư về hình ảnh, nội dung và cách dàn dựng sân khấu.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Phương Mỹ Chi còn tích cực tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu với người hâm mộ và phát triển những dự án cá nhân. Lịch trình nghệ thuật ngày càng đa dạng cho thấy nữ ca sĩ đang nỗ lực duy trì sức hút sau hơn một thập kỷ hoạt động.

Phương Mỹ Chi liên tục làm mới hình ảnh, duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi vẫn dành phần lớn sự quan tâm cho âm nhạc và những kế hoạch phát triển sự nghiệp. Những câu chuyện xoay quanh đời tư hay các màn kết hợp với đồng nghiệp có thể tạo hiệu ứng trên mạng xã hội nhưng điều giúp nữ ca sĩ duy trì vị trí trong lòng khán giả vẫn là giọng hát và sự đổi mới trong nghệ thuật.

Với đêm nhạc tại Hà Nội vào tháng 11 tới, người hâm mộ đang chờ đợi Phương Mỹ Chi tiếp tục mang đến những màn trình diễn đáng nhớ. Còn việc Bảo Định có xuất hiện hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải, khiến sự tò mò của khán giả dành cho Day 2 càng tăng lên.