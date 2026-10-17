Hết hi vọng cho nghệ sĩ Hồng Đào

Sau gần một tháng ra rạp, Lên Hương đạt doanh thu khoảng 95 tỷ đồng nhưng đang giảm tốc rõ rệt tại phòng vé Việt Nam. Khi lượng suất chiếu thu hẹp và doanh thu trong ngày chỉ còn ở mức rất thấp, mục tiêu chạm mốc 100 tỷ đồng của bộ phim ngày càng trở nên khó khăn. Tình hình này khiến hành trình phòng vé của nghệ sĩ Hồng Đào trong dự án điện ảnh mới đứng trước một kết quả chưa trọn vẹn, dù vai diễn bà Mũi được xem là điểm sáng đáng chú ý của tác phẩm.

Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi trong phim điện ảnh Lên Hương, tác phẩm đang tiến gần chặng cuối tại phòng vé Việt Nam. Ảnh: NSX

Tính đến ngày 16/10, Lên Hương đã trải qua hơn một tháng kể từ những suất chiếu sớm và gần một tháng kể từ ngày khởi chiếu chính thức. Bộ phim hiện ghi nhận tổng doanh thu khoảng 95 tỷ đồng, song thứ hạng doanh thu trong ngày đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng doanh thu. Đáng chú ý, doanh thu bán vé trong ngày chỉ còn khoảng 18 triệu đồng vào thời điểm gần cuối ngày, cho thấy sức hút của tác phẩm tại thị trường trong nước đã giảm đáng kể.

Từ vị thế cạnh tranh ở nhóm đầu phòng vé, Lên Hương đang dần hụt hơi trước các đối thủ mới. Lượng suất chiếu mỗi ngày được cho là chỉ còn khoảng 150-250 suất, khiến cơ hội tiếp cận khán giả bị thu hẹp. Khi doanh thu không còn đủ sức cạnh tranh, bộ phim cũng khó giữ được những khung giờ đẹp tại các hệ thống rạp, nhất là trong bối cảnh nhiều tác phẩm mới tiếp tục ra mắt và thu hút sự chú ý. Sau gần một tháng công chiếu, tốc độ bán vé chậm lại là diễn biến thường thấy khi một bộ phim bước vào giai đoạn cuối của vòng đời chiếu rạp. Tuy nhiên, với khoảng cách còn vài tỷ đồng mới chạm mốc 100 tỷ, tình hình hiện tại khiến mục tiêu này trở thành thử thách lớn. Nếu không có sự tăng trưởng bất ngờ trong những ngày tới, khả năng Lên Hương cán đích ở cột mốc được kỳ vọng ngày càng mong manh.

Với Hồng Đào, kết quả phòng vé này phần nào tạo nên sự tiếc nuối khi nữ nghệ sĩ có một vai diễn khác biệt trong sự nghiệp điện ảnh. Trong Lên Hương, cô đảm nhận vai bà Mũi, chủ một trại hòm ế ẩm, sống cô độc và mang vẻ ngoài gai góc. Nhân vật có thói quen uống rượu, hút thuốc, nói năng cộc cằn và hành xử bất cần. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ xù xì ấy là những tổn thương sâu kín, góp phần tạo nên chiều sâu tâm lý cho vai diễn.

Câu chuyện bắt đầu chuyển hướng khi Tâm, chàng trai giao vịt quay do Võ Tấn Phát thủ vai, tìm đến trại hòm trong lúc túng quẫn vì cần tiền chạy chữa cho mẹ. Bà Mũi đưa ra một giao kèo kỳ lạ: trả cho Tâm 8 triệu đồng để anh ngủ một đêm trong quan tài, theo nghi thức được gọi là “ngủ hòm cầu vận”. Từ thỏa thuận khác thường này, hai nhân vật dần bước vào một hành trình gắn với nghề dịch vụ mai táng, đồng thời từng bước hé lộ những mối quan hệ và bí mật trong quá khứ.

Lên Hương đạt doanh thu khoảng 95 tỷ đồng tính đến ngày 16/10, nhưng mục tiêu cán mốc 100 tỷ đồng vẫn còn nhiều thách thức. Ảnh: NSX

Không chỉ tạo dấu ấn bằng tạo hình khác lạ, Hồng Đào còn có cơ hội khai thác nhiều sắc thái trong tính cách bà Mũi. Nhân vật vừa cộc cằn, bất cần, vừa chất chứa những nỗi niềm không dễ bộc lộ. Những màn đối đầu với bà Sáu Vàng do NSND Hồng Vân thủ vai cũng tạo thêm xung đột cho câu chuyện. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ mang đến những tương tác giàu kịch tính, đồng thời góp phần làm rõ những mâu thuẫn trong đời sống của các nhân vật. Bà Mũi vì thế không đơn thuần là một vai diễn gây chú ý nhờ vẻ ngoài khác biệt. Đây còn là nhân vật đòi hỏi người diễn viên thể hiện được những chuyển biến nội tâm phía sau cách ứng xử gai góc. Khả năng nhấn nhá lời thoại và cách Hồng Đào thể hiện những khoảng lặng giúp nhân vật có thêm sức nặng trong mạch phim. Dù tác phẩm đang chững lại ở phòng vé, vai diễn này vẫn là một điểm đáng ghi nhận trong hành trình làm nghề của nữ nghệ sĩ.

Ở một diễn biến khác, Lên Hương đã mở rộng hành trình phát hành sang thị trường Bắc Mỹ với tên gọi quốc tế Luck For Sale, bắt đầu ra rạp tại Mỹ từ ngày 9/10. Bộ phim được phát hành tại nhiều cụm rạp, sử dụng tiếng Việt kèm phụ đề tiếng Anh, hướng đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những khán giả quan tâm đến điện ảnh Việt Nam.

Đạo diễn Khương Ngọc cũng trực tiếp đến Mỹ tham gia các hoạt động giao lưu với khán giả. Anh chia sẻ niềm vui khi cảm nhận được không khí gần gũi tại các rạp chiếu, nơi khán giả dành sự quan tâm cho bộ phim. Sự hiện diện của Hồng Đào trong tác phẩm cũng là một lợi thế khi nữ nghệ sĩ có lượng khán giả quen thuộc tại cộng đồng người Việt hải ngoại.

1. Lên Hương phát hành tại Bắc Mỹ với tên quốc tế Luck For Sale từ ngày 9/10, mở rộng hành trình tiếp cận khán giả ở nước ngoài. Ảnh: NSX

Dẫu vậy, tín hiệu tích cực từ thị trường Bắc Mỹ chưa thể thay đổi thực tế rằng Lên Hương đang gặp khó trong chặng cuối tại phòng vé Việt Nam. Mốc doanh thu 100 tỷ đồng, từng nằm trong tầm với khi phim duy trì sức bán vé tốt, nay trở nên xa hơn khi lượng suất chiếu và doanh thu trong ngày cùng giảm. Đây là kết quả đáng tiếc với một dự án có vai diễn nhiều màu sắc của Hồng Đào, nhưng không đồng nghĩa với việc những nỗ lực diễn xuất của nữ nghệ sĩ bị phủ nhận.

Sau cùng, doanh thu là thước đo quan trọng đối với hiệu quả thương mại của một bộ phim, nhưng không phải căn cứ duy nhất để đánh giá giá trị của vai diễn. Lên Hương có thể khó chạm mốc 100 tỷ đồng như kỳ vọng, song nhân vật bà Mũi vẫn là dấu ấn riêng trong hành trình diễn xuất của Hồng Đào. Trong những ngày cuối cùng tại rạp, khán giả vẫn kỳ vọng bộ phim có thể cải thiện sức hút, gia tăng doanh thu trước khi khép lại hành trình chiếu tại thị trường trong nước.