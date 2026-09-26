Hết Harry Potter đến Avengers làm nên điều khó tin: Ferrari có cũ vẫn là Ferrari

Trước đây, khán giả vẫn nghĩ rằng khi một bộ phim rời rạp và xuất hiện trên các nền tảng chiếu trực tuyến, thậm chí mọi người có thể xem miễn phí trên mạng thì sẽ chẳng ai muốn mua vé xem lại phim đó ngoài rạp. Nhưng bây giờ, rất nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền để thưởng thức bộ phim mình thích với màn hình lớn, âm thanh xịn của rạp chiếu, dù họ đã xem nhiều đến thuộc lòng từng chi tiết trong phim.

Phim Ghibli đều có doanh thu tốt khi ra rạp tại Việt Nam.

Bằng chứng là loạt tác phẩm của xưởng hoạt hình Ghibli vẫn luôn có doanh thu đáng nể khi chiếu rạp Việt Nam. Nhiều bộ phim ra mắt từ 20 năm trước dẫu có hiệu ứng hình ảnh không sống động, không chân thực như phim mới làm, nhưng vẫn thu hút nhiều khán giả đến rạp. Cách đây không lâu, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy phiên bản kỷ niệm 25 năm cũng có ngày dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt Nam. Phim không chỉ đưa khán giả trở lại thế giới phù thủy đầy kỳ diệu mà còn mang đến 12 phút nội dung chưa từng được công bố, nên càng thu hút các fan của cậu bé phù thủy.

Harry Potter vẫn ăn khách khi chiếu lại dù đã ra năm 25 năm.

Bắt đầu từ 25/9, fan nhà Marvel cũng đang rủ nhau ra rạp để xem lại Avengers: Endgame phiên bản nâng cấp. Ra mắt từ năm 2019, Avengers: Endgame vẫn là bộ phim nhất định phải xem với fan của phim siêu anh hùng. Bản chiếu lại năm nay có thêm 4 phút chưa từng công chiếu và những cảnh quay này mới được thực hiện, chứ không phải quay từ trước mà chưa sử dụng.

Avengers: Endgame tiếp tục bùng nổ ở rạp chiếu.

Tái chiếu Avengers: Endgame được xem là nước cờ thông minh của hãng Marvel để dẫn dắt đến Avengers: Doomsday ra rạp ngày 18/12. Và bom tấn có chiếu lại vẫn là bom tấn, khi Avengers: Endgame đang bán vé với tốc độ đáng nể, vượt qua nhiều phim mới khác.