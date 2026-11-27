Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm 2026 sẽ chính thức khép lại. Trong khi thị trường điện ảnh Việt đang bước vào chặng cuối với nhiều dự án lần lượt ra rạp, cơ hội để NSƯT Hoài Linh tái xuất màn ảnh rộng trong năm nay lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nguyên nhân xuất phát từ dự án điện ảnh Người Được Chọn, bộ phim từng được công bố sẽ ra mắt khán giả vào ngày 6/11. Tuy nhiên, thời điểm phát hành dự kiến đã trôi qua hơn 3 tuần, tác phẩm vẫn chưa xuất hiện ngoài rạp, đồng thời cũng chưa có thêm thông tin đáng chú ý về kế hoạch trình làng.

NSƯT Hoài Linh từng được công bố sẽ tái xuất màn ảnh rộng vào đầu tháng 11 năm nay với dự án Người Được Chọn.

Điều này khiến không ít khán giả từng mong chờ màn tái xuất điện ảnh của NSƯT Hoài Linh cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ, sự góp mặt của nam nghệ sĩ trong Người Được Chọn từng được kỳ vọng sẽ đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của anh.

Đáng nói, việc một dự án điện ảnh không thể ra mắt đúng thời điểm dự kiến không phải chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, với trường hợp của Người Được Chọn, sự im ắng kéo dài sau ngày phát hành từng được công bố khiến khả năng bộ phim kịp góp mặt tại phòng vé Việt trong những tuần cuối năm 2026 trở thành dấu hỏi lớn.

Thực tế, để một bộ phim ra rạp, nhà sản xuất thường cần có khoảng thời gian nhất định cho các hoạt động quảng bá, giới thiệu tác phẩm, công bố lịch chiếu và tiếp cận khán giả. Trong bối cảnh năm 2026 chỉ còn hơn một tháng, nếu Người Được Chọn tiếp tục không có động thái mới, cơ hội để NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng trong năm nay sẽ càng thu hẹp.

Cơ hội để NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng trong năm 2026 hầu như không còn.

Đây có thể xem là điều đáng tiếc đối với những khán giả yêu mến nam nghệ sĩ. Bởi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hoài Linh vẫn là gương mặt quen thuộc, để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn điện ảnh. Khả năng diễn xuất tự nhiên, đặc biệt là lối thể hiện duyên dáng trong những nhân vật gần gũi với đời sống, từng giúp anh nhận được tình cảm từ đông đảo công chúng.

Dù vậy, việc chưa thể tái xuất màn ảnh rộng không đồng nghĩa NSƯT Hoài Linh vắng bóng hoàn toàn khỏi các hoạt động nghệ thuật. Mới đây, nam nghệ sĩ được công bố sẽ tham gia liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của Tố My, đồng thời kết hợp cùng nữ ca sĩ kém 22 tuổi trong một tiết mục hài kịch đặc biệt. Thông tin này nhận được sự quan tâm từ khán giả, nhất là khi NSƯT Hoài Linh có cơ hội tiếp tục phát huy sở trường sân khấu, mang đến những tiếng cười và cảm xúc cho người xem.

Tuy nhiên, sân khấu và điện ảnh vẫn là hai câu chuyện khác nhau. Nếu sự xuất hiện trong liveshow của Tố My mang đến tín hiệu tích cực cho hành trình biểu diễn, thì việc Người Được Chọn chưa có lịch phát hành mới lại khiến kế hoạch tái xuất màn ảnh rộng của NSƯT Hoài Linh tiếp tục bỏ ngỏ.

NSƯT Hoài Linh vẫn là cái tên giữ được sức hút nhất định sau hàng chục năm làm nghề.

Tất nhiên, vẫn chưa thể khẳng định dự án sẽ không ra mắt trong năm 2026 khi phía đoàn phim chưa có thông báo chính thức về việc dời lịch sang năm sau. Song với quỹ thời gian ngày càng ít ỏi, khả năng nam nghệ sĩ kịp trở lại rạp chiếu trước khi năm nay khép lại là rất khó.

Có lẽ, điều khán giả mong chờ lúc này không chỉ là một thông báo mới từ Người Được Chọn, mà còn là cơ hội được nhìn thấy NSƯT Hoài Linh một lần nữa trên màn ảnh rộng. Nếu bộ phim tiếp tục lỡ hẹn, năm 2026 sẽ khép lại với một sự tiếc nuối dành cho những người đang chờ đợi màn tái xuất điện ảnh của nam nghệ sĩ.