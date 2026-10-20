Hết cơ hội cho NSND Hồng Vân

Sau hơn một tháng ra rạp, Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc đang dần đi đến chặng cuối trong hành trình chinh phục khán giả Việt. Tính đến 23h ngày 20/10, bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Lê Hạ Anh cùng nhiều gương mặt quen thuộc đã thu về hơn 95,1 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án điện ảnh ghi dấu ấn tại phòng vé Việt năm 2026.

Đây được xem là thành tích đáng mừng, đặc biệt với NSND Hồng Vân sau khoảng thời gian liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh có doanh thu chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, niềm vui ấy dường như vẫn còn một chút tiếc nuối khi cơ hội để Lên Hương cán mốc 100 tỷ đồng đang ngày càng thu hẹp.

NSND Hồng Vân "bỏ túi" thêm vai diễn đáng nhớ với Lên Hương.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, trong ngày 20/10, Lên Hương chỉ thu về hơn 37 triệu đồng với 19 suất chiếu và 512 vé bán ra trên toàn quốc. Bộ phim đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, cho thấy sức hút tại phòng vé đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu công chiếu.

Đáng chú ý, khoảng cách từ doanh thu hiện tại đến cột mốc 100 tỷ đồng vẫn còn gần 4,9 tỷ đồng. Trong khi đó, với tốc độ bán vé như ngày 20/10, Lên Hương sẽ cần thêm khoảng 132 ngày để thu về số tiền còn thiếu, nếu doanh thu mỗi ngày duy trì ở mức 37 triệu đồng. Đây rõ ràng là kịch bản rất khó xảy ra đối với một bộ phim đã có hơn một tháng hiện diện tại các cụm rạp.

Khởi chiếu từ giữa tháng 9, Lên Hương từng tạo được sự chú ý nhờ câu chuyện giàu cảm xúc cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ thực lực. Tuy nhiên, khi thị trường liên tục đón nhận những tác phẩm mới, việc các bộ phim đã chiếu lâu bị thu hẹp suất chiếu là điều khó tránh khỏi.

Với chỉ 19 suất chiếu trong ngày 20/10, khả năng tạo nên một cú bứt phá doanh thu của Lên Hương gần như không còn. Nếu tình hình không có sự thay đổi đáng kể, bộ phim nhiều khả năng sẽ sớm khép lại hành trình tại rạp Việt trước khi chạm đến cột mốc 100 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa NSND Hồng Vân có thể sẽ lỡ hẹn với một dấu mốc phòng vé đáng nhớ trong lần trở lại điện ảnh này.

Nhiều người tiếc nuối khi Lên Hương với sự tham gia của NSND Hồng Vân không thể chạm mốc 100 tỷ đồng.

Dẫu vậy, nhìn nhận một cách công bằng, hơn 95,1 tỷ đồng vẫn là kết quả tích cực đối với Lên Hương và cá nhân nữ nghệ sĩ. Trước đó, những dự án có sự tham gia của Hồng Vân như Chốt Đơn!, Cưới Vợ Cho Cha hay Nhà Mình Đi Thôi đều không tạo được cú bứt phá lớn về doanh thu. Vì thế, thành tích của Lên Hương phần nào cho thấy sự khởi sắc trong hành trình điện ảnh gần đây của NSND Hồng Vân.

Từ một nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với sân khấu, Hồng Vân tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa khi xuất hiện trên màn ảnh rộng. Thành công thương mại của Lên Hương dù chưa thể chạm đến con số tròn trịa 100 tỷ đồng vẫn là sự ghi nhận đáng kể dành cho những nỗ lực của nữ nghệ sĩ.

Song nhìn một cách tổng thể, đây là thành tích đáng mừng với NSND Hồng Vân sau những dự án điện ảnh không như kỳ vọng trước đó.

Có lẽ, điều đáng tiếc nhất không nằm ở việc Lên Hương chỉ còn thiếu chưa đầy 5 tỷ đồng mà ở chỗ cột mốc ấy từng ở rất gần nhưng giờ đây lại trở nên khó với tới.

Ở thời điểm hiện tại, cơ hội để NSND Hồng Vân cùng Lên Hương chinh phục doanh thu 100 tỷ đồng gần như đã khép lại. Thế nhưng, việc bộ phim vượt mốc 95 tỷ đồng vẫn đủ để đánh dấu một lần trở lại đáng nhớ của nữ nghệ sĩ tại phòng vé Việt.

NSND Hồng Vân có thể lỡ hẹn với cột mốc 100 tỷ đồng nhưng điều đó không đồng nghĩa nữ nghệ sĩ đã đánh mất cơ hội tạo nên những thành công lớn hơn trong tương lai.

Nhiều khán giả trông chờ những cột mốc đáng nhớ tiếp theo của NSND Hồng Vân sau Lên Hương.