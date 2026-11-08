Hết cá mập 'bukang-i' giờ lại có cá heo 'Anmok-i'

'Anmok-i', một chú cá heo mũi chai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được cứu sống sau khi bị thương trong lúc bơi theo một con tàu ngoài khơi cảng Gangneung, đang trở lại vùng biển ngoài khơi Jeju sau khi hoàn thành quá trình điều trị và phục hồi chức năng.

Anmok-i là một chú cá heo mũi chai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được nhìn thấy ngoài khơi cảng Gangneung (trước đây là cảng Anmok) từ năm ngoái. Nó thu hút sự chú ý vì không hề sợ con người, chẳng hạn như việc bơi theo tàu thuyền.

Tuy nhiên, nó đã bị thương khắp cơ thể khi liên tục tiến lại gần chân vịt của tàu. Các vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là vết rách dài 20 cm trên da quanh eo. Nhận thấy nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã cứu 'Anmok-i' vào ngày 15/7.

Sau đó, 'Anmok-i' được chuyển đến Trung tâm Trải nghiệm Sinh thái Cá voi Ulsan Jangsaengpo, một cơ sở chuyên điều trị động vật biển, nơi nó được điều trị và huấn luyện phục hồi chức năng trong khoảng bốn tháng. Hiện nay, người ta hiểu rằng tất cả các vết thương đã hoàn toàn lành lại, và khả năng săn mồi và bơi lội của nó đã trở lại bình thường.

Hoạt động thả cá sẽ được Viện Tài nguyên Sinh học Biển Quốc gia tiến hành tại chỗ dưới sự giám sát của Bộ Đại dương và Thủy sản. Tập đoàn Môi trường Biển Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ vận chuyển 'Anmok-i' từ Ulsan đến Jeju bằng tàu của mình.

Mười bốn chuyên gia, bao gồm các bác sĩ thú y và chuyên gia nuôi trồng thủy sản từ tám cơ sở cứu hộ và điều trị như Thủy cung Lotte World và Công viên Quốc gia Seoul, cũng đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ việc vận chuyển và thả cá.

Sau khi thả, đường đi và khả năng thích nghi với môi trường hoang dã của 'Anmok-i' sẽ được theo dõi bằng thiết bị định vị. Thiết bị định vị được thiết kế để phát tín hiệu vệ tinh trong vòng một đến ba tháng trước khi tự động tách khỏi cơ thể 'Anmok-i'. Ông Seo Jeong-ho, Tổng Giám đốc Vụ Chính sách Biển thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản, cho biết: “Việc thả cá heo này về tự nhiên sau khi được điều trị chuyên nghiệp là một sự kiện hiếm hoi trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi khả năng thích nghi của Anmok-i với môi trường hoang dã ngay cả sau khi được thả”.

Trong khi đó, chú cá mập 'Bukang-i', 'ngôi sao lạc lối' đã xâm nhập vào luồng nước nhân tạo tại Công viên Bờ biển Cảng Bắc Busan hồi tháng Chín và ở lại đó hơn một tháng, cũng đã được di chuyển ra khỏi luồng nước vào ngày 21/10 sau một chiến dịch của các nhà chức trách nhằm dẫn nó ra biển khơi, đã không còn thấy xuất hiện nữa.