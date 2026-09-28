HERMOSA đón sinh nhật 1 tuổi 'nổ tung' theo đúng nghĩa đen, lên Top thịnh hành

HERMOSA - nhóm nhạc chưa debut có fan đoàn mạnh nhất Vũ trụ "Say Hi"

Cách đây một năm, HERMOSA lần đầu xuất hiện trên sân khấu Anh Trai “Say Hi” 2025 với đội hình gồm Sơn.K, buitruonglinh, Mason Nguyễn, CONGB và TEZ. Với âm nhạc mang màu sắc Latin và màn trình diễn bùng cháy như idol K-Pop với hình tượng 5 chàng trai “đánh cắp trái tim”, nhóm giành chiến thắng tại Live Stage 1, đoạt giải The Best Group Performance.

Các thành viên trong nhóm cũng rất thành công khi buitruonglinh trở thành Á quân cùng giải Anh Trai Tương Lai, Sơn.K lọt Best 5, CONGB giành giải The Best Performer và Mason Nguyễn có giải The Best Hit với Sớm Muộn Thì.

Sau một năm, mỗi thành viên đều có những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình âm nhạc của mình còn HERMOSA đã trở thành "nhóm nhạc chưa debut" có fan đoàn mạnh nhất Vũ trụ "Say Hi" với 155K thành viên trong broadcast IG. Bản phát sóng của HERMOSA hiện đã có gần 11 triệu lượt xem trên YouTube và đây cũng là ca khúc nhóm được biểu diễn trên nhiều sân khấu nhất sau Anh Trai "Say Hi".

Ngay từ sáng 27/9, các fansite và Hẻm Con đã chia sẻ các đoạn clip review, nhắn gửi, nhìn lại chặng đường 1 năm đồng hành cùng 5 anh em nhà Hẻm; các ê-kíp nghệ sĩ cũng đăng hình ảnh, clip chúc mừng đưa các từ khóa liên quan tới HERMOSA liên tục lên Top thịnh hành của nền tảng Threads. Trước đó, fansite tramhemcon đã thực hiện project chạy LED HERMOSA 1st Anniversary tại AEON Mall Hải Phòng thu hút nhiều fan đến check-in.

Fan Hẻm check LED tại AEON Mall Hải Phòng. (Ảnh: @vthv117, @annie_shinnae)

Đặc biệt, đúng dịp HERMOSA tròn một tuổi, 3/5 thành viên gồm Sơn.K, buitruonglinh và CONGB cùng góp mặt trong Best 5 tạm thời (tính tới 12h15 ngày 27/9) của Tinh Hà “Say Hi” trong niềm vui của 3 fandom và các Hẻm con.

buitruonglinh, CONGB và Sơn.K xuất hiện bên cạnh Dương Domic và Quang Hùng MasterD trong hạng mục Best 5.

Sau khi "ồn" trong Broadcast từ sớm, các thành viên HERMOSA nhả "hint" sẽ có điều bất ngờ vào buổi tối. Sau màn cợt nhả "trêu ngươi" Hẻm con, "anh cả" buitruonglinh thả bức ảnh anh em nhà Hẻm "đổ bộ" trụ sở ASIIX khiến fan "vỡ òa".

Fan nhận ra xe của buitruonglinh và Mason Nguyễn trong bức ảnh "anh cả" nhà Hẻm gửi vào broadcast.

Và giữ đúng lời, khoảng gần 12h đêm, 4 mẩu nhà Hẻm gồm CONGB, buitruonglinh, TEZ và Mason Nguyễn (Sơn.K vắng mặt do bị ốm) đã lên livestream ăn mừng sinh nhật cùng fan. 4 thành viên có màn "karaoke" hài hước ca khúc HERMOSA dù bị "sập live" giữa chừng. Dù các thành viên vẫn gây ấn tượng khi thuộc động tác dancebreak, Mason Nguyễn và buitruonglinh bị fan "bắt quả tang" nhầm line hát của CONGB với Sơn.K.

Tự cover ca khúc của mình, nhà Hẻm bị đánh bản quyền ngay trên livestream.

Khoảnh khắc hài hước nhất là khi Hẻm nổ pháo giấy ăn mừng và khiến giấy phủ khắp phòng làm việc của CEO ASIIX, lọt cả vào chiếc máy lọc không khí đắt tiền. Sau khi kêu cứu ê-kíp không thành công, cả nhóm phải dừng việc ăn mừng lại để dọn dẹp. Trước khi chia tay, 4 thành viên không quên tạo dáng "bá khí" làm màu - hình ảnh sau đó được Hẻm con viral khắp cõi mạng.

4 anh em nhà Hẻm tạo dáng "bá khí".

Dù không thể góp mặt trong buổi tụ tập, Sơn.K sau đó gửi lời chúc mừng HERMOSA trên broadcast.

Một năm sau ngày 5 chàng trai lần đầu cùng đứng trên sân khấu, Hẻm Con xúc động khi team HERMOSA vẫn thân thiết, đồng hành cùng nhau, hứa hẹn tiếp tục collab ra thêm sản phẩm âm nhạc. Trên sóng livestream, "anh cả" buitruonglinh thay mặt nhóm cảm ơn cộng đồng người hâm mộ và khẳng định, dù là 3 năm, 5 năm hay nhiều năm sau nửa, Hẻm vẫn sẽ luôn là Hẻm, vẫn luôn có nhau khiến fan càng thêm yêu "gia đình" này.

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