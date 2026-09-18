Hermitage - biểu tượng kiêu hãnh bên dòng sông Neva

Cung điện Mùa Đông, công trình mang phong cách kiến trúc Baroque Nga rực rỡ với sắc xanh ngọc, trắng và các chi tiết dát vàng lộng lẫy do kiến trúc sư thiên tài Francesco Bartolomeo Rastrelli thiết kế. (Ảnh: THÙY VÂN)

Từ một bộ sưu tập tranh tư nhân mang tính “ẩn dật” của hoàng gia Nga thế kỷ XVIII, Hermitage đã vươn mình thành một định chế văn hóa bách khoa toàn thư, lưu giữ gần ba triệu tác phẩm vô giá của nhân loại.

Năm 2026, thánh đường nghệ thuật này lại một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi thực hiện những bước chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa việc bảo tồn di sản cổ điển với những đột phá công nghệ và tư duy nghệ thuật hiện đại.

Từ biệt điện “ẩn dật” của Nữ hoàng đến bảo tàng của nhân dân

Lịch sử của Hermitage bắt đầu vào năm 1764, khi Nữ hoàng Ekaterina Đại đế mua lại bộ sưu tập gồm hơn 200 bức họa danh tiếng từ một thương gia người Đức. Để có không gian riêng tư thưởng lãm những kiệt tác này, nữ hoàng đã cho xây dựng một tòa biệt điện nhỏ cạnh cung điện chính và đặt tên là "Hermitage" theo tiếng Pháp cổ nghĩa là nơi ẩn dật.

Trong gần một thế kỷ, không gian này hoàn toàn đóng kín với thế giới bên ngoài, chỉ phục vụ cho hoàng gia và những vị khách quý tộc thượng lưu. Phải đến năm 1852, dưới thời Sa hoàng Nikolai I, bảo tàng mới chính thức mở cửa đón công chúng, đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại thành một tài sản văn hóa chung của quốc gia.

Quảng trường Cung điện và Tòa nhà Bộ tổng tham mưu (Ảnh: THÙY VÂN)

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, từ Cách mạng Tháng Mười năm 1917 cho đến những năm tháng khốc liệt của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Hermitage vẫn đứng vững như một biểu tượng của lòng quả cảm.

Trong suốt 900 ngày đêm thành phố Leningrad bị bao vây phong tỏa, các nhân viên bảo tàng đã kiên cường sơ tán hơn 1 triệu hiện vật đến vùng núi Ural bằng đường sắt dưới mưa bom bão đạn, đồng thời bám trụ bảo vệ những phần còn lại ngay dưới tầng hầm cung điện.

Sự vẹn toàn của kho tàng ngày nay là minh chứng cho tình yêu nghệ thuật và tinh thần hy sinh bất khuất của người Nga.

Kiến trúc hòa quyện giữa Baroque và Tân cổ điển

Sức hút đầu tiên của Hermitage đối với bất kỳ ai đặt chân đến Saint Petersburg chính là quần thể kiến trúc đồ sộ gồm sáu tòa nhà tráng lệ chạy dọc theo bến sông. Trái tim của quần thể là Cung điện Mùa Đông, công trình mang phong cách kiến trúc Baroque Nga rực rỡ với sắc xanh ngọc, trắng và các chi tiết dát vàng lộng lẫy do kiến trúc sư Francesco Bartolomeo Rastrelli thiết kế.

Nối tiếp đó là Hermitage Nhỏ, Hermitage Cũ và Hermitage Mới, tòa nhà đầu tiên tại Nga được thiết kế riêng biệt ngay từ đầu để làm không gian trưng bày bảo tàng, nổi bật với hàng hiên được nâng đỡ bởi các bức tượng vị thần Atlas bằng đá granite khổng lồ.

Đồng hồ chim công bằng vàng hoạt động bằng cơ. ﻿(Video của Bảo tàng Hermitage)

Bước vào bên trong, du khách sẽ hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nội thất hoàng gia. Cầu thang Jordan với đá cẩm thạch trắng muốt dẫn lối lên các phòng đại lễ, phòng Thánh George tôn nghiêm, hay phòng Pavilion, nơi đặt chiếc đồng hồ chim công Peacock bằng vàng.

Đối diện với quần thể chính qua Quảng trường Cung điện là Tòa nhà Bộ Tổng tham mưu với kiến trúc Cổ điển Đế chế, hiện là nơi trú ngụ của những bộ sưu tập tranh thuộc trường phái Ấn tượng và Hậu ấn tượng có giá trị bậc nhất thế giới.

Phòng ngai vàng nhỏ trong Cung điện mùa đông (Ảnh: THÙY VÂN)

Nơi hội tụ của những kiệt tác nhân loại

Với hơn ba trăm phòng trưng bày, Hermitage sở hữu một bộ sưu tập bách khoa toàn thư bao quát toàn bộ lịch sử mỹ thuật thế giới. Đây là một trong số rất ít bảo tàng trên thế giới sở hữu các tác phẩm gốc của Leonardo da Vinci, bao gồm hai bức họa nổi tiếng: Madonna Benois và Madonna Litta.

Người yêu hội họa cũng có thể tìm thấy tại đây kiệt tác "Đứa con hoang đàng trở về" đầy xúc cảm của Rembrandt, các bức bích họa mô phỏng hành lang Loggia của Raphael tại Vatican, cùng hàng loạt tác phẩm của Michelangelo, Titian, Rubens hay Picasso.

Tại Hermitage, nơi lưu giữ hơn 3 triệu báu vật nghệ thuật, nếu dành 1 phút để ngắm nhìn mỗi hiện vật, bạn sẽ mất tới... 8 năm cuộc đời. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bên cạnh những giá trị nghệ thuật hàn lâm, Hermitage còn ẩn chứa những nét văn hóa vô cùng độc đáo. Đó là Căn phòng Kim cương và Căn phòng Vàng, nơi lưu giữ đồ trang sức tinh xảo của các Sa hoàng và cổ vật bằng vàng của người Scythia.

Bước chuyển mình công nghệ trong năm 2026

Không dừng lại ở việc là một bảo tàng lưu giữ quá khứ, Hermitage trong năm 2026 đang chứng minh vị thế của một thực thể văn hóa sống động và không ngừng đổi mới. Giám đốc Bảo tàng Mikhail Piotrovsky cho biết, điểm nhấn lớn nhất trong năm nay là dự án đại trùng tu hệ thống chiếu sáng nghệ thuật toàn diện cho mặt tiền của Cung điện Mùa Đông và Quần thể Bảo tàng Chính.

Hệ thống đèn LED thông minh thế hệ mới không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn có khả năng tái hiện ánh sáng tự nhiên một cách hoàn hảo, tôn vinh các chi tiết điêu khắc tinh xảo vào ban đêm, mang lại một diện mạo huyền ảo và lộng lẫy hơn bao giờ hết cho dòng sông Neva lịch sử.

Cầu thang Jordan với đá cẩm thạch trắng muốt dẫn lối lên các phòng đại lễ. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bên cạnh đó, để mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, Hermitage đã triển khai triển lãm đa phương tiện siêu thực mang tên "Magnificent Hermitage" tại thủ đô Moskva.

Bằng việc kết hợp công nghệ trình chiếu ánh sáng 360 độ và hệ thống âm thanh không gian 3D cá nhân hóa, triển lãm đã biến những bức tường thành không gian tương tác sống động, cho phép người xem cảm nhận như đang thực sự bước đi giữa các phòng đại lễ hay chạm vào dòng nước trong các bức tranh phong cảnh biển.

Năm 2026 cũng đánh dấu một mùa triển lãm bùng nổ về mặt học thuật và ngoại giao văn hóa của bảo tàng. Từ cuộc triển lãm "Báu vật của cô dâu" giới thiệu văn hóa phục trang Ottoman thế kỷ XIX, các gian trưng bày cổ vật bằng đồng từ Cố Cung Bắc Kinh, cho đến đợt luân chuyển và cập nhật lớn các tác phẩm thời kỳ Phục Hưng Ý tại Hermitage Cũ, bảo tàng đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh làm cầu nối đối thoại giữa các nền văn minh.

Vượt qua giới hạn của một không gian trưng bày hiện vật, Hermitage vẫn luôn là ngọn hải đăng soi sáng cho nền nghệ thuật thế giới, một điểm đến mà bất kỳ ai cũng muốn được ghé thăm một lần trong đời để chạm vào linh hồn của một đế chế văn hóa vĩ đại.