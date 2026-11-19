Ngày 19.11, chương trình đã diễn ra tại phường Vũng Tàu, thu hút hơn 10.000 người tham gia đi bộ gồm đại diện các doanh nghiệp, các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ, các Thành viên độc lập của Herbalife Việt Nam cùng đông đảo người dân địa phương.

Festival hướng tới lan tỏa các giá trị về lòng nhân ái, sự đoàn kết và trách nhiệm xã hội, đồng thời xây dựng mô hình nhân ái thường niên dựa trên sự tham gia của cộng đồng.

Đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong phong trào thi đua "80 ngày hành động vì cộng đồng" nhằm huy động các nguồn lực cho chương trình "Tết Nhân ái năm 2027" sắp tới, cũng như nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại cộng đồng địa phương.

Với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất, Herbalife Việt Nam là một trong những đơn vị tài trợ cho sự kiện, cung cấp 10.000 bộ áo thun và mũ cho những người tham gia chương trình đi bộ từ thiện.

Thông qua sự đóng góp thiết thực này, Herbalife Việt Nam mong muốn thúc đẩy tinh thần cộng đồng, khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi thường xuyên rèn luyện thể chất để hướng tới lối sống khỏe mạnh, năng động. Đồng thời, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trong việc tận dụng các sáng kiến ​​thể thao cộng đồng nhằm gây quỹ giúp đỡ các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia nhấn mạnh: "Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi khi đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trong “Festival Nhân ái năm 2026"".

“Việc tham gia chương trình phù hợp với truyền thống đóng góp cho cộng đồng của Herbalife, đồng thời là một phần trong cam kết mạnh mẽ của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và cộng đồng tại Việt Nam. Tôi cũng vô cùng tự hào trước sự hưởng ứng mạnh mẽ của các Thành viên độc lập của Herbalife Việt Nam dành cho sự kiện đầy tính nhân văn này”, ông Thắng chia sẻ.

“Festival Nhân ái năm 2026” gồm nhiều hoạt động chính như đi bộ từ thiện vì cộng đồng với thông điệp "Mỗi bước chân – Một tấm lòng nhân ái"; tổ chức 29 khóa đào tạo sơ cấp cứu tại cộng đồng cho 870 tình nguyện viên nòng cốt tại 29 phường, xã; buổi diễn tập cứu hộ, sơ cấp cứu thực tế và trao tặng 150 bộ dụng cụ sơ cấp cứu cho 30 đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ cùng các câu lạc bộ phản ứng nhanh tại địa phương.

Trước đó, ngày 18.11 đã diễn ra các hoạt động "Chuyến xe nhân ái", hiến máu tình nguyện và "Phiên chợ 0 đồng" hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, còn có không gian kết nối nhân đạo và giao lưu văn hóa hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu 2026 với chủ đề "Kết nối bản sắc – Lan tỏa yêu thương", góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương.

Trong năm 2026, Herbalife Việt Nam không ngừng đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ cộng đồng, mang lại những cải thiện đáng kể về sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, Chương trình Casa Herbalife được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013 với mục tiêu giúp cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em và các cộng đồng đang gặp khó khăn đã mở rộng đến 15 địa phương trên toàn quốc; mỗi năm hỗ trợ thiết thực cho hơn 3.000 người gồm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa. Tổng số tiền hỗ trợ tính đến nay lên hơn 38 tỉ đồng.

Năm nay, Herbalife Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện 2026 tại văn phòng Herbalife ở TP.HCM và Hà Nội, qua đó tiếp nhận 168 đơn vị máu.