Heo Tết: Giá nhích lên, người nuôi vẫn thấp thỏm

Giá heo tăng trở lại

Sau nhiều tháng giá heo hơi duy trì ở mức thấp, những ngày gần đây, thị trường bắt đầu có tín hiệu khởi sắc. Tại khu vực các xã Tân Hội, Tân Hiệp, giá heo thịt xuất chuồng đã tăng lên 54.000 - 55.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 6.000 - 8.000 đồng/kg so với thời điểm chạm đáy tháng trước. Mức giá này phần nào giúp người nuôi giảm áp lực thua lỗ, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn khi nỗi lo dịch bệnh vẫn thường trực.

Người dân xã Giồng Riềng chăm sóc đàn heo bán Tết.

Theo ông Nguyễn Hùng Tính, một hộ chăn nuôi heo lâu năm tại xã Tân Hội, khoảng một tháng trước, giá heo hơi chỉ còn 47.000 - 48.000 đồng/kg. Sau đó, giá nhích lên 50.000 đồng/kg và hiện thương lái đến tận chuồng hỏi mua với mức 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Diễn biến này giúp người nuôi có thêm kỳ vọng về đầu ra trong thời điểm nhu cầu thực phẩm thường tăng vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, so với mức giá 58.000 - 60.000 đồng/kg từng ghi nhận sau Tết năm trước, giá hiện tại vẫn chưa thực sự hấp dẫn đối với những hộ phải mua con giống và sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp.

Theo ông Tính, giá con giống loại 13 - 14 kg hiện khoảng 1,6 triệu đồng/con. Với mức đầu tư này, cộng thêm chi phí thức ăn, thuốc thú y, điện, nước và công chăm sóc, người nuôi phải tính toán rất kỹ mới có thể bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cho heo ăn bằng hèm trộn cám và thức ăn công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động nguồn giống trở thành lợi thế của những hộ duy trì được đàn heo nái. Gia đình ông Tính tổ chức chăn nuôi theo quy mô vừa sức, khoảng 50 con heo thịt mỗi lứa. Nhờ tự sản xuất con giống, gia đình ông giảm được một khoản chi phí đầu vào đáng kể.

“Nhờ heo nái nhà đẻ, mình tự nuôi từ nhỏ đến lớn nên đỡ tiền mua giống nhiều lắm. Giá heo khoảng 50.000 đồng/kg thì nuôi heo nhà đẻ ra mới kiếm lời được tầm từ 1-1,2 triệu đồng/con. Chứ nếu đi mua con giống về nuôi thì coi như không có lời”, ông Tính cho biết.

Dịp Tết năm nay, gia đình ông dự kiến xuất chuồng khoảng 30 con heo thịt, bắt đầu từ ngày 22 - 23 tháng Chạp để đáp ứng nhu cầu thu mua của thương lái trước Tết. Đây cũng là thời điểm nhiều hộ chăn nuôi kỳ vọng có thể bán được đàn heo với mức giá tốt hơn, bù đắp phần nào chi phí đã bỏ ra trong suốt quá trình nuôi.

Dịch bệnh vẫn là nỗi lo lớn

Dịch tả heo châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại trực tiếp cho người chăn nuôi tại An Giang. Mới đây, ngày 7/11, xã Bình Sơn tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn heo 49 con, tổng trọng lượng 4.082 kg của hộ bà Phạm Thị Thắm, ngụ ấp Thuận Tiến, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Người dân xã Tân Hiệp tiêm vaccine ngừa tả heo châu Phi cho đàn heo.

Trước đó, đàn heo xuất hiện triệu chứng sốt cao, bỏ ăn và chết bất thường. Việc phải tiêu hủy toàn bộ đàn heo không chỉ khiến gia đình người chăn nuôi thiệt hại về kinh tế mà còn cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, đe dọa hoạt động chăn nuôi, nhất là thời điểm người dân đang chuẩn bị nguồn cung cho thị trường cuối năm.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, đến ngày 8/11, An Giang ghi nhận tổng số 24 ổ dịch tại 16 xã, phường. Toàn tỉnh đã tiêu hủy 762 con heo mắc bệnh, với tổng trọng lượng gần 40 tấn.

Nhiều hộ chăn nuôi heo cho biết, ngoài tiêm vaccine, họ còn áp dụng các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại để phòng ngừa. “Có bầy heo 20 con chuẩn bị bán Tết mà thấy dịch căng quá nên cũng thấp thỏm. Tuần nào cũng tự xịt chuồng trại để ngừa”, bà Nguyễn Thị Hương, ngụ xã Giồng Riềng nói.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, bên cạnh tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, khử trùng định kỳ, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, xử lý chất thải đúng quy định vẫn là những biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Thị trường heo hơi tăng giá vào dịp cuối năm là tín hiệu tích cực nhưng chưa đủ để người chăn nuôi mạnh dạn mở rộng quy mô. Bởi chỉ cần dịch bệnh xuất hiện hoặc giá thức ăn tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận vốn đã mỏng có thể nhanh chóng bị xóa sạch.