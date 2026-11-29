Tập 9 The Masked Singer Vietnam 2026 (Ca sĩ mặt nạ) lên sóng tối 28/11 chứng kiến những màn tranh tài giữa các mascot Cô Sao, Dê Du Ký, Heo Má Hồng và Lion Vui Tươi. Ở cuộc đối đầu đầu tiên, Heo Má Hồng lựa chọn Xúy Vân, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và tác giả Hồ Quang Minh. Trong khi đối thủ của Heo Má Hồng là Cô Sao chọn ca khúc Trăng Non của DC Tâm. Kết quả, Cô Sao giành chiến thắng với 59,05% và Heo Má Hồng thua cuộc ở con số 40,95%.

Sau khi tháo mặt nạ, Heo Má Hồng lộ diện danh tính. Cô là Nguyễn Thu Hằng - quán quân Sao mai điểm hẹn 2015, dòng nhạc dân gian. Trên sân khấu, nữ ca sĩ chia sẻ sau gần 3 năm không tham gia các hoạt động nghệ thuật, cô quyết định đến với The Masked Singer Vietnam 2026 như một cơ hội thử thách bản thân tại sân chơi mới. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi trình diễn tại chương trình và mong muốn khán giả có cơ hội biết đến mình nhiều hơn, đặc biệt là tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban cố vấn chương trình vì những nhận xét, góp ý chân thành cùng những màn tương tác thú vị trên sân khấu. Cảm ơn những người bạn mascot đã cùng tôi tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng yêu. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ê-kip nhỏ của mình - những người luôn âm thầm đồng hành và tiếp thêm động lực để bản thân tự tin tỏa sáng", cô chia sẻ.

Việc Heo Má Hồng rời khỏi chương trình khiến khán giả tiếc nuối. Nữ ca sĩ là nhân tố nhận nhiều kỳ vọng tiến sâu từ vòng đầu. Ở tập 3, Heo Má Hồng tỏa sáng khi thể hiện Cầm kỳ thi họa bằng bản phối rock. Cô khoe quãng giọng rộng và kỹ thuật thanh nhạc tốt. Dù cách phối khí thay đổi, tiết mục vẫn giữ được âm hưởng dân gian, đồng thời tạo điều kiện để nhân vật phô diễn khả năng xử lý những quãng giọng rộng, đặc biệt ở các nốt cao.

Tiết mục của thí sinh này nhận đánh giá cao từ ban cố vấn và người xem. Khi đó, khán giả đưa ra nhiều dự đoán về danh tính của mascot này, từ Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê đến NSND Thanh Hoa.

Nguyễn Thu Hằng sinh năm 1995, từng tốt nghiệp xuất sắc hệ trung cấp 4 năm tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2015 và được tuyển thẳng lên đại học. Cùng năm, cô trở thành quán quân Sao mai điểm hẹn dòng nhạc dân gian. Cô từng góp mặt trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô được vinh danh năm 2018.

Tháng 6/2019, Thu Hằng tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội. Thời gian gần đây, cô tham gia nhiều chương trình như concert Quốc gia Muôn sắc Việt Nam ở Hà Nội; Đất nước vươn mình... Nữ ca sĩ chia sẻ: "Văn hóa Việt Nam là những di sản được trao truyền qua bao thế hệ, là bản sắc trong từng phong tục, lời ca, tiếng hát, là tình yêu quê hương và niềm tự hào về cội nguồn. Và có lẽ, cách đẹp nhất để văn hóa trường tồn chính là để những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, được yêu thương, gìn giữ và lan tỏa bằng trái tim của mỗi người. Tôi mong rằng từ những sân khấu như thế này, tình yêu văn hóa Việt sẽ tiếp tục được nối dài, để những nét đẹp của dân tộc mãi hiện diện và ngân vang trong các thế hệ mai sau".

Ngoài việc ca hát, Thu Hằng còn có thời gian làm MC, thử sức với kinh doanh. Đời thường, nữ ca sĩ chuộng phong cách thời trang trẻ trung, thời thượng.

An Nhi