Heo hơi giảm dưới giá thành sản xuất: Người dân đề nghị siết chặt quản lý chất cấm, bảo vệ người chăn nuôi

Trang trại chăn nuôi heo tại ấp Sông Trầu 3, phường Trảng Bom. Ảnh: B.Nguyên

Theo người chăn nuôi trên địa bàn thành phố, nguyên nhân chính khiến giá heo hơi giảm mạnh do thời gian qua, một số trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố bị phát hiện sử dụng chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist (chất bị cấm trong chăn nuôi). Các trại chăn nuôi vi phạm nêu trên không đăng ký kê khai chăn nuôi, nuôi heo theo hình thức “vỗ béo” - thu mua heo trọng lượng lớn (từ 90-100kg) sau đó dùng chất cấm trộn với cám viên cho heo ăn để heo tăng trọng nhanh.

Trên địa bàn thành phố Đồng Nai có hàng ngàn trại chăn nuôi heo, trong đó số trại nuôi “vỗ béo” không nhiều, đa phần do thương lái làm chủ. Đến nay, Đồng Nai chưa phát hiện trại chăn nuôi heo truyền thống sử dụng chất Salbutamol. Người chăn nuôi trên địa bàn thành phố mong muốn cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, không để vi phạm của một số cá nhân gây thiệt hại lớn cho toàn ngành chăn nuôi.