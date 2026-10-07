Hẹn nhau trên đường chạy vì một tương lai xanh

“Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” 2026 là giải chạy giúp mỗi người sống khỏe hơn, tích cực hơn và bước thêm một bước về phía một tương lai xanh.

Từ những bước chạy nhỏ đến lối sống tích cực

Với chị Lê Thị Thùy Như (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), chạy bộ đến với chị từ một nhu cầu rất giản dị: Muốn vận động nhiều hơn, cải thiện sức khỏe và có một khoảng thời gian riêng cho mình sau những giờ làm việc và chăm sóc gia đình.

Là dân văn phòng, công việc khá bận rộn nên chị Như không cố định việc chạy vào một khung giờ duy nhất, có hôm chị chạy vào buổi sáng, có hôm sau giờ làm còn cuối tuần, khi chủ động được thời gian chị dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện “tôi không đặt áp lực rằng ngày nào mình phải chạy thật xa hay thật nhanh với bản thân tôi, quan trọng nhất là duy trì vận động và biến nó thành một thói quen”, chị Như chia sẻ.

Chị Lê Thị Thùy Như đã đăng ký thành công tại giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh" 2026

Có lẽ chính cách bắt đầu nhẹ nhàng ấy giúp chạy bộ trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của chị Như. Sau mỗi buổi chạy, chị cảm nhận rõ cơ thể khỏe khoắn hơn, đầu óc nhẹ nhàng hơn và những áp lực sau một ngày làm việc cũng được giải tỏa. Có những ngày mệt mỏi hoặc không muốn vận động, chị thường tự nhắc mình rằng không nhất thiết phải làm một điều gì quá lớn, chỉ cần hoàn thành một mục tiêu nhỏ của ngày hôm nay những mục tiêu nhỏ được duy trì đều đặn, theo thời gian, có thể tạo nên những thay đổi lớn.

Với chị Như, chạy bộ còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn khi trở thành hoạt động để hai mẹ con cùng đồng hành, với chị Như khoảnh khắc hai mẹ con cùng xuất phát, cùng cố gắng và cùng về đích không chỉ đơn thuần là hoàn thành một cự ly chạy. “Lúc ấy, chạy bộ không còn đơn thuần là tập thể dục nữa mà trở thành một cách để hai mẹ con đồng hành, tạo ra những kỷ niệm đẹp và cùng nhau xây dựng một lối sống tích cực”, chị Như nói.

Chạy vì sức khỏe, vì gia đình và một tương lai xanh

Cũng bắt đầu từ những hoạt động vận động thường ngày, chị Trương Quỳnh Anh (Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại mới làm quen với chạy bộ trong khoảng 2-3 tháng gần đây. Trước khi chạy, chị đã duy trì nhiều hình thức vận động như đi bộ, đạp xe, đánh cầu lông nhận thấy thể dục thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng có lợi cho sức khỏe nên chị đưa thêm chạy bộ vào lịch sinh hoạt của mình.

Nếu với chị Lê Thị Thùy Như, chạy bộ đã mang lại những kỷ niệm đáng nhớ bên con trai, thì với chị Quỳnh Anh, một kỷ niệm đẹp vẫn đang ở phía trước. Chị hy vọng giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” năm 2026 sẽ chính là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình mới làm quen với chạy bộ của mình.

Điều khiến chị đặc biệt quan tâm ở giải chạy lần này không chỉ nằm ở hoạt động thể thao đó còn là thông điệp về một môi trường không khói thuốc. “Ai trong chúng ta đều biết hút thuốc lá và khói thuốc lá có tác hại xấu, không chỉ với người trực tiếp hút thuốc lá mà với cả những người xung quanh”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Chị Trương Quỳnh Anh đã đăng ký thành công tại giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh" 2026

Theo chị Quỳnh Anh, việc đưa thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá vào một hoạt động cộng đồng như giải chạy sẽ giúp thông điệp đến với nhiều người theo một cách gần gũi hơn những người tham gia không chỉ vận động vì sức khỏe của bản thân mà còn có cơ hội cùng nhau nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và khói thuốc đối với cộng đồng. Chị Quỳnh Anh cũng mong muốn những chương trình có ý nghĩa như vậy sẽ được tổ chức và nhân rộng hơn nữa, để ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến sức khỏe, môi trường sống và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng.

Còn với chị Lê Thị Thùy Như, thông điệp của giải chạy cũng chạm đến một câu chuyện rất gần gũi với cuộc sống của một người phụ nữ, một người mẹ, ngay khi biết đến chương trình “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh”, chị đã yêu thích thông điệp này bởi theo chị, đây không chỉ là một giải chạy vì sức khỏe mà còn gắn việc chăm sóc bản thân với trách nhiệm đối với gia đình, môi trường và cộng đồng.

Là một người mẹ, chị càng cảm nhận rõ những thói quen của mình có thể ảnh hưởng đến các con, chị muốn các con nhìn thấy mẹ luôn cố gắng vận động, sống khỏe và sống tích cực bởi đôi khi, giáo dục trẻ về sức khỏe hay môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài học lớn mà có thể bắt đầu từ chính cách người lớn sống mỗi ngày.

Sáng 11/10, chị Như không đặt mục tiêu phải chạy thật nhanh điều chị mong muốn là tận hưởng từng bước chạy, gặp gỡ những người phụ nữ có cùng tinh thần và tiếp tục thử thách, vượt qua chính mình. “Ở bất kỳ độ tuổi nào, phụ nữ cũng xứng đáng dành thời gian để yêu thương và chăm sóc bản thân hãy bắt đầu từ những điều thật nhỏ một đôi giày, vài kilomet mỗi ngày, một thói quen lành mạnh hơn”, chị Như chia sẻ.

Từ một người đã chạy bộ trong thời gian dài đến người mới bắt đầu vài tháng, từ những bước chạy một mình đến những lần đồng hành cùng con, mỗi người có thể bước lên đường chạy với một câu chuyện riêng nhưng sáng 11/10, những câu chuyện ấy sẽ cùng gặp nhau tại Công viên Thống Nhất.

Sáng 11/10/2026, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh" sẽ diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức.