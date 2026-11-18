Cứ đến rằm tháng 10 âm lịch, trên sông Cái Lớn, xã Gò Quao lại rộn ràng không khí lễ hội Ok Om Bok, mang theo niềm vui và những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Theo trăng về phum, sóc

Có dịp về An Giang vào những ngày tháng 10 âm lịch, du khách đừng bỏ lỡ mùa lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Không chỉ có tiếng trống rộn ràng trên sông nước, lễ hội còn đưa người xem đến gần hơn với nếp sinh hoạt truyền thống qua những mâm cúng trăng, món cốm dẹp dân dã và không khí sum vầy trong mỗi phum, sóc. Một mùa hội vừa náo nhiệt, vừa đằm thắm tình quê.

Khi mùa vụ được thu hoạch xong, đồng bào Khmer bắt đầu chuẩn bị đón lễ Ok Om Bok. Dưới ánh trăng tháng 10 tròn đầy, mâm lễ được bày biện với những sản vật quen thuộc như cốm dẹp, chuối, dừa, khoai và các loại trái cây. Mỗi lễ vật là thành quả lao động sau những tháng ngày chăm lo ruộng đồng, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với thần Mặt Trăng đã phù hộ mùa màng thuận lợi, cuộc sống bình an, no đủ.

Mâm lễ cúng trăng được chuẩn bị chu đáo, gửi gắm ước mong về mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an.

Đêm cúng trăng vì thế mang một vẻ đẹp riêng. Dưới ánh trăng sáng, các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm lễ, cùng thực hiện nghi thức truyền thống và gửi gắm những ước mong tốt lành. Không khí trang nghiêm nhưng gần gũi, mộc mạc mà ấm áp, như một sợi dây nối những thế hệ trong gia đình với phong tục đã được gìn giữ từ bao đời.

Với du khách, tìm hiểu nghi thức cúng trăng là dịp khám phá một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. Từ cách chuẩn bị lễ vật đến sự sum họp của các thành viên, mỗi chi tiết đều kể câu chuyện về đời sống gắn bó với thiên nhiên, ruộng đồng và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Nghi thức đút cốm dẹp trong lễ Ok Om Bok, gửi gắm ước mong về cuộc sống no đủ, mùa màng tốt tươi của đồng bào Khmer.

Nhắc đến lễ hội Ok Om Bok, hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay món cốm dẹp - món ăn mang hương vị của mùa lúa mới. Những hạt nếp non sau khi rang được giã bằng chày trong cối, sàng bỏ trấu để giữ lại phần cốm mỏng, dẻo thơm. Khi trộn cùng dừa nạo và đường, món ăn có vị ngọt dịu, béo bùi, thoảng hương nếp mới.

Giữa không khí lễ hội, được thưởng thức một phần cốm dẹp, cảm nhận vị dẻo thơm của nếp non quyện với vị béo của dừa cũng là một trải nghiệm thú vị. Món ăn dân dã ấy không chỉ góp mặt trên mâm cúng trăng mà còn gợi nhớ nếp nhà, tình quê và sự khéo léo của người phụ nữ Khmer trong việc gìn giữ hương vị truyền thống.

Sau lễ cúng trăng, đồng bào Khmer cùng nhau vui múa vòng quanh trong tiếng nhạc rộn ràng, khép lại đêm hội Ok Om Bok đầm ấm, vui tươi.

Sông nước rộn ràng mùa hội

Nếu đêm cúng trăng đem đến cảm giác bình yên thì đua ghe ngo lại là điểm nhấn náo nhiệt của mùa Ok Om Bok. Những ngày diễn ra cuộc đua, hai bên bờ sông trở nên đông vui hơn thường lệ. Người dân và du khách tìm cho mình vị trí thuận lợi để dõi theo từng đội ghe, chờ đợi những màn tranh tài hấp dẫn.

Trước giờ xuất phát, những chiếc ghe ngo dài với màu sơn rực rỡ, hoa văn trang trí bắt mắt lần lượt xuất hiện trên dòng sông. Mỗi chiếc ghe mang dấu ấn riêng của phum, sóc, là niềm tự hào được cộng đồng chung tay chăm chút. Phía sau đó là những ngày tập luyện miệt mài của các tay bơi để chuẩn bị cho ngày hội.

Những chiếc ghe ngo rẽ sóng, các tay bơi phối hợp nhịp nhàng trong tiếng trống thúc giục, tạo nên không khí sôi nổi của ngày hội Ok Om Bok trên sông Cái Lớn.

Tiếng trống vang lên, hiệu lệnh xuất phát vừa dứt, các tay bơi cùng nhịp nhàng đưa chiếc ghe lao về phía trước. Hai bên bờ, tiếng reo hò, cổ vũ hòa cùng nhịp trống dồn dập, tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Điều làm nên sức hấp dẫn của đua ghe ngo không chỉ là cuộc tranh tài mà còn là tinh thần đồng lòng của những người tham gia. Trên mỗi chiếc ghe, từng tay bơi phải phối hợp nhịp nhàng, cùng giữ một nhịp chèo để hướng về phía trước. Còn bên bờ sông, bà con nhiệt tình cổ vũ, gửi gắm niềm vui và niềm tự hào vào đội ghe của mình.

Tiếng nhạc ngũ âm vang lên rộn ràng bên bờ sông, thúc giục và tiếp thêm khí thế cho các đội ghe ngo tranh tài.

Với du khách, một lần đứng bên dòng sông mùa hội, nghe tiếng trống thúc giục và dõi theo những chiếc ghe ngo tranh tài sẽ là trải nghiệm khó quên. Đó là khoảnh khắc cảm nhận rõ sức sống của một lễ hội truyền thống, nơi văn hóa không chỉ hiện diện trong nghi thức mà còn lan tỏa qua niềm vui và sự gắn kết của cộng đồng.

Ok Om Bok không chỉ là dịp để đồng bào Khmer bày tỏ lòng biết ơn thiên nhiên mà còn là lời hẹn với những ai yêu mến văn hóa Khmer. Từ đêm trăng ấm áp bên mâm lễ, vị thơm dẻo của cốm dẹp đến những cuộc đua ghe ngo rộn ràng, mỗi trải nghiệm đều để lại một dư vị riêng.

Nếu có dịp về miền Tây vào tháng 10 âm lịch, hãy một lần ghé thăm phum, sóc Khmer An Giang để cảm nhận mùa hội đặc sắc ấy - nơi nét đẹp truyền thống vẫn hiện hữu trong từng nếp nhà và nhịp sống hôm nay.