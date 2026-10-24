Hẹn mua bán dâm qua Facebook, người đàn ông cướp iPhone 15 Pro Max

Công an phường Ngọc Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa bắt giữ Lê Đình Trung (SN 1997, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 22/10, chị B.H.L. (SN 1988, quê Phú Thọ) đang ở phòng trọ tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà nhận được tin nhắn thỏa thuận mua bán dâm qua Facebook từ tài khoản "Đình Trung".

Sau khi chị L. cung cấp địa chỉ, Trung đến phòng trọ để thực hiện hành vi mua bán dâm. Lúc đi tắm, lợi dụng chị L. sơ hở, đối tượng lấy con dao gọt hoa quả cạnh bồn rửa bát, khống chế từ phía sau rồi giật chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max màu xám trên tay chị L, đồng thời ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.

Đối tượng Lê Đình Trung. Ảnh Đ.T.

Trong lúc giằng co, chị L. bị dao cứa chảy máu tay. Chờ Trung mất cảnh giác, chị L. nhảy từ ban công tầng 2 xuống đất, hô hoán người dân đến hỗ trợ. Cú nhảy khiến chị bị rạn xương chân phải, còn Trung bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng rà soát, khám nghiệm hiện trường và truy xét đối tượng. Đến 14h30 ngày 23/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Đình Trung tại một phòng trọ thuộc thôn Nguyên Bì, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận đã mang chiếc điện thoại cướp được về khu vực Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bán lấy 8 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi tang vật là chiếc iPhone 15 Pro Max.

Được biết, Lê Đình Trung có một tiền án về tội cướp giật tài sản.