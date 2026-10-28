Hẹn hò cùng lúc cặp anh em sinh đôi, cô gái 24 tuổi tiết lộ về việc có con?

Theo South China Morning Post (SCMP), người phụ nữ 24 tuổi, được biết đến với tên Fah, sống tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan. Cô gần đây chia sẻ câu chuyện tình cảm đặc biệt của mình trên mạng xã hội.

Fah cho biết cô đã độc thân hơn một năm và không có ý định tìm kiếm tình yêu cho đến khi hai anh em sinh đôi tên Suea và Sing chủ động liên lạc.

Suea, người em trong cặp song sinh, cho biết anh là người đầu tiên nhắn tin làm quen với Fah. Sau đó, anh khuyến khích anh trai mình cũng liên hệ với cô.

Sau khi trò chuyện và tìm hiểu nhau, cả ba quyết định bắt đầu mối quan hệ tình cảm khi Fah vẫn đang hoàn thành việc học. Theo truyền thông Thái Lan, họ đã chung sống và duy trì mối quan hệ này trong thời gian dài.

Ba người bắt đầu hẹn hò khi Fah đang hoàn thành việc học. Ảnh: 163.com

Cả hai gia đình đều chấp nhận mối quan hệ đặc biệt

Theo Fah, mối quan hệ của ba người khá ổn định và khiến cô cảm thấy hài lòng. Cô cho biết cả ba cùng chia sẻ công việc thường ngày, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và phối hợp quản lý tài chính gia đình.

Hai anh em sinh đôi kém Fah một tuổi, làm việc trong lĩnh vực dịch vụ máy móc nông nghiệp. Trong khi đó, Fah làm việc tại một nhà hàng.

Fah cho biết hai người bạn trai đều khá nhút nhát, không thích xuất hiện trước máy quay và chưa từng thể hiện sự ghen tuông với nhau.

Fah cho biết cô ngủ ở vị trí chính giữa, giữa hai anh em sinh đôi. Ảnh: 163.com

Một trong những điều khiến câu chuyện được chú ý là sự đồng thuận của gia đình hai bên. Fah khẳng định bố mẹ cô cũng như gia đình hai anh em đều biết về mối quan hệ và không phản đối.

Cô cho rằng đây là lựa chọn cá nhân của những người trong cuộc, miễn là cả ba cảm thấy hạnh phúc và không làm tổn thương người khác.

Nếu có con, cô gái dự định làm xét nghiệm ADN

Mối quan hệ giữa Fah và hai anh em sinh đôi cũng khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về chuyện con cái trong tương lai.

Trước những thắc mắc này, Fah cho biết nếu mang thai, cô sẽ thực hiện xét nghiệm ADN để xác định cha ruột của đứa trẻ, qua đó bảo đảm thông tin chính xác trên giấy khai sinh.

Tuy nhiên, cô mong muốn đứa trẻ vẫn gọi cả hai người đàn ông là bố.

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nếu tất cả những người liên quan đều tự nguyện và hạnh phúc, mối quan hệ này nên được tôn trọng.

Ngược lại, những người khác đặt câu hỏi về khả năng duy trì sự công bằng trong tình cảm cũng như những vấn đề có thể phát sinh đối với con cái trong tương lai.

Dù vấp phải nhiều bình luận trái chiều, Fah cho biết cô không quá bận tâm đến những lời chỉ trích và muốn tập trung vào cuộc sống của mình.

Câu chuyện của cô tiếp tục thu hút sự chú ý, đặt ra nhiều tranh luận về tình yêu, sự đồng thuận và những quan niệm truyền thống về mối quan hệ đôi lứa.