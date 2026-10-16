Hẹn gặp tại TP.HCM: Hội chợ kết nối giao thương sản phẩm HTX từ ngày 23/10

Diễn ra tại Công viên Quảng trường Hòa Bình, đường số 3, Khu đô thị CityLand, phường Gò Vấp, TP.HCM, Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực miền Nam năm 2026 hứa hẹn là điểm đến đáng chú ý đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và các HTX đang tìm kiếm cơ hội giao thương.

Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn tạo không gian để khách tham quan tìm hiểu hàng hóa, trao đổi trực tiếp với các đơn vị sản xuất và khám phá những sản phẩm tiêu biểu của khu vực kinh tế tập thể.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đi tham quan gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh tư liệu)

Cơ hội khám phá sản phẩm HTX, kết nối trực tiếp nhà sản xuất

Trong 6 ngày diễn ra hội chợ, người tiêu dùng có dịp tiếp cận các sản phẩm do HTX giới thiệu, tìm hiểu thông tin về nguồn gốc, đặc điểm sản phẩm và lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu.

Đối với các HTX, đây là cơ hội đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng tại TP.HCM, một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước.

Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm qua các kênh quảng bá thông thường, các HTX có thể trực tiếp trao đổi với người tiêu dùng, lắng nghe phản hồi về chất lượng, mẫu mã, bao bì và nhu cầu thị trường.

Những thông tin này có ý nghĩa thiết thực trong việc điều chỉnh sản xuất, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sản phẩm của HTX tham gia trưng bày tại Hội chợ xúc tiến thương mại. (Ảnh tư liệu)

Tìm đối tác, mở rộng cơ hội vào hệ thống phân phối

Bên cạnh hoạt động mua sắm, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn hướng tới kết nối các HTX với doanh nghiệp, nhà phân phối và những đối tác có nhu cầu hợp tác tiêu thụ hàng hóa.

Thông qua hoạt động giao thương, các HTX có thêm cơ hội giới thiệu năng lực cung ứng, tìm kiếm khách hàng mới và trao đổi khả năng hợp tác lâu dài.

Đặc biệt, việc tổ chức hội chợ tại TP.HCM tạo điều kiện để các HTX tiếp cận thị trường rộng lớn, tìm hiểu yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại và từng bước mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Với doanh nghiệp và đơn vị phân phối, đây cũng là dịp tìm kiếm nguồn hàng từ các HTX, tiếp xúc trực tiếp với nhà sản xuất và trao đổi về khả năng liên kết cung ứng.

Hội chợ do hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ các HTX phát triển thị trường.

Không chỉ hướng đến những giao dịch trong thời gian diễn ra sự kiện, hoạt động này còn được kỳ vọng tạo tiền đề cho các mối quan hệ hợp tác, tiêu thụ sản phẩm bền vững giữa HTX và doanh nghiệp.

Nếu quan tâm đến sản phẩm HTX, muốn tìm kiếm nguồn hàng hoặc mở rộng mạng lưới đối tác, Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực miền Nam năm 2026 là một sự kiện đáng đưa vào lịch trình cuối tháng 10 tại TP.HCM.

Thông tin Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực miền Nam năm 2026

Thời gian: Từ ngày 23/10 đến hết ngày 28/10/2026.

Địa điểm: Công viên Quảng trường Hòa Bình, đường số 3, Khu đô thị CityLand, phường Gò Vấp, TP.HCM.

Liên hệ: Bà Công Thị Hồng Nhung - Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ kinh tế hợp tác.

Điện thoại: 098 515 6996.