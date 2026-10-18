Hẹn đánh nhau qua Facebook, cuộc truy đuổi nhầm người trong đêm Trung thu

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Phan Viết Đô và Hoàng Anh Lý Huỳnh tổng cộng 32 năm tù về tội “Giết người”. Bản án là cái giá pháp lý mà hai bị cáo phải trả cho hành vi phạm tội, nhưng không thể bù đắp nỗi mất mát của gia đình nạn nhân, nơi người mẹ phải ôm di ảnh con đến phiên tòa và đối diện với sự thật cay đắng rằng con mình sẽ không bao giờ trở về.

Tội ác bắt đầu từ mâu thuẫn trên mạng

Tại phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh, Phan Viết Đô và Hoàng Anh Lý Huỳnh, cùng sinh năm 2003, đứng trước bục khai báo để trả lời về hành vi phạm tội của mình. Không còn cảnh truy đuổi, đe dọa trong đêm Trung thu năm ấy, cả hai giờ phải đối diện với những câu hỏi của Hội đồng xét xử và hậu quả nghiêm trọng do hành vi của mình gây ra.

Cả Đô và Huỳnh đều còn trẻ, nhưng chỉ từ những lời chửi bới, thách thức trên mạng xã hội, cả hai đã lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, để rồi phải trả giá bằng những năm tháng dài phía sau song sắt.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ không gian mạng, nhưng hậu quả lại hiện hữu ngoài đời thực: một nam sinh 14 tuổi tử vong, hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, còn gia đình nạn nhân mãi mang nỗi đau mất con. Những lời lẽ tưởng chừng chỉ tồn tại trên màn hình đã dẫn đến một bi kịch không thể đảo ngược.

Sự hung hãn, ngạo ngược xuất phát từ thế giới ảo đã biến hai gã trai thành những kẻ săn mồi máu lạnh trong đêm tối…(Ảnh minh họa)

Theo cáo trạng, sau khi xảy ra cãi vã với tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Thành Long”, Phan Viết Đô và Hoàng Anh Lý Huỳnh, cùng trú tại xã Hà Linh, đã mang theo một ống tuýp sắt dài hơn 1m, điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát đi tìm đối phương. Thay vì dừng lại để giải quyết mâu thuẫn bằng cách phù hợp, cả hai lựa chọn mang hung khí ra đường, đẩy những lời thách thức trên mạng xã hội thành nguy cơ bạo lực ngoài đời thực.

Nỗi đau ở hai phía và bản án 32 năm tù

Bi kịch xảy ra khi Đô và Huỳnh truy đuổi nhầm người. Thấy nhóm của em Hà Gia B. (trú tại xã Hương Khê) cùng các bạn đi chơi Trung thu ngang qua khu vực ngã ba Khe Giao, hai bị cáo cho rằng đó là nhóm đang có mâu thuẫn với mình. Sự nhầm lẫn ấy đã đẩy những người không liên quan vào tình huống nguy hiểm, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trên Quốc lộ 15A, Huỳnh điều khiển xe máy áp sát nhóm thiếu niên. Ngồi phía sau, Đô cầm tuýp sắt kéo rê xuống mặt đường, tạo ra tiếng động lớn và những tia lửa tóe lên. Hành động đe dọa bất ngờ khiến nhóm thiếu niên hoảng sợ, tìm cách tránh né trong tình huống nguy hiểm.

Khi xe của Huỳnh áp sát ở khoảng cách khoảng 1m, Đô giơ cao tuýp sắt, định đánh nhóm thiếu niên. Hoảng sợ, em Gia B. giật mình đánh lái để tránh né. Do xe đang di chuyển với tốc độ cao và đi vào đoạn đường cong, Gia B. mất lái, khiến chiếc xe lao xuống mương bê tông bên đường, trượt dài khoảng 5m. Vụ tai nạn khiến em bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và tử vong.

Đáng chú ý, sau khi tai nạn xảy ra, Đô và Huỳnh không dừng xe để kiểm tra tình trạng các nạn nhân hay hỗ trợ cứu giúp. Theo nội dung vụ án, cả hai tiếp tục điều khiển xe đuổi theo những thiếu niên còn lại và buông lời đe dọa. Hành vi này càng cho thấy mức độ nguy hiểm trong cách ứng xử của các bị cáo, khi họ tiếp tục đe dọa người khác ngay sau sự việc khiến một thiếu niên tử vong.

Hai bị cáo Phan Viết Đô và Hoàng Anh Lý Huỳnh bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội giết người.

Tại phiên tòa, gia đình bị hại và người thân của các bị cáo đều mang những nỗi đau riêng. Người thân em Hà Gia B. ôm di ảnh con, nghẹn ngào trước sự ra đi của cậu bé mới hơn 14 tuổi. Một đêm Trung thu, em ra ngoài vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng đã không thể trở về nhà sau vụ truy đuổi xuất phát từ mâu thuẫn mà em không liên quan.

Ở phía bên kia, mẹ và người thân của các bị cáo cũng không giấu được nỗi đau khi chứng kiến con mình phải đối diện với những năm tháng dài phía sau song sắt. Nhưng sự đau lòng ấy không thể bù đắp mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu. Từ những lời chửi bới, thách thức trên mạng xã hội, Đô và Huỳnh đã lựa chọn mang hung khí đi tìm đối thủ, để rồi một thiếu niên vô tội tử vong, còn tương lai của chính họ cũng rẽ sang một ngả khác.

Sau khi cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Viết Đô 17 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình bị hại. Tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh Lý Huỳnh 15 năm tù cùng về tội danh trên, buộc bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Khép lại phiên tòa, Đô và Huỳnh bị áp giải rời phòng xử án, để lại phía sau những ánh mắt nặng trĩu của người thân. Với tổng mức án 32 năm tù về tội “Giết người”, cả hai phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi đã gây ra.

Bước ra khỏi phòng xử án, ánh nắng đã đổ dài trên sân tòa, lòng người vẫn không khỏi trăn trở và day dứt. Vụ án là lời cảnh tỉnh về cách ứng xử trước những mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội. Những lời chửi bới, thách thức dù chỉ xuất hiện qua màn hình cũng có thể làm xung đột leo thang nếu người trong cuộc không biết kiềm chế và lựa chọn cách giải quyết phù hợp. Không ai có thể lấy sự khiêu khích làm lý do biện minh cho hành vi mang hung khí đi tìm đối thủ, đe dọa hay xâm phạm tính mạng người khác. Khi nóng giận lấn át lý trí, hậu quả không chỉ dừng lại ở những cuộc tranh cãi trên mạng mà có thể trở thành bi kịch ngoài đời thực. Một nam sinh đã vĩnh viễn ra đi, gia đình phải gánh chịu nỗi đau mất con, còn những người gây ra vụ việc phải trả giá bằng nhiều năm tù. Đó là bài học đắt giá về trách nhiệm với lời nói, hành vi của mình, cả trên không gian mạng lẫn trong cuộc sống.