Hellen Yến Phạm: Từ bản lĩnh thương trường đến hành trình tỏa sáng tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026

Đạt danh hiệu “Hoa hậu Tự tin Tỏa sáng” tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, doanh nhân Hellen Yến Phạm ghi dấu ấn bằng phong thái tự tin, tinh thần tự lập và khát vọng cống hiến.

Bản lĩnh của người phụ nữ trưởng thành từ thương trường

Hellen Yến Phạm, tên thật là Phạm Thị Bình, hiện đảm nhiệm vai trò điều hành tại Công ty Hoa Việt, hoạt động trong lĩnh vực logistics. Lớn lên với tinh thần tự lập, chị luôn xem sự kiên trì và trách nhiệm là nền tảng để xây dựng sự nghiệp.

Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Hellen từng được vinh danh với các danh hiệu Hoa hậu Nhân ái 2025 và Hoa hậu Tài năng Đất Tổ 2025. Dù đã có những trải nghiệm tại các sân chơi sắc đẹp, chị vẫn lựa chọn tiếp tục thử thách bản thân, tìm kiếm cơ hội học hỏi và kết nối với cộng đồng nữ doanh nhân.

“Làm việc trong lĩnh vực logistics, tôi quen với các con số, kế hoạch và áp lực trong kinh doanh. Nhưng tôi tin rằng người phụ nữ, dù hoạt động ở bất kỳ ngành nghề nào, cũng có thể tự tin thể hiện bản thân. Tôi đến với cuộc thi với tinh thần dám thử thách, dám bước ra khỏi vùng an toàn”, Hellen chia sẻ.

Theo chị, vẻ đẹp của nữ doanh nhân không chỉ thể hiện qua ngoại hình mà còn ở tri thức, khả năng điều hành, sự thấu cảm và trách nhiệm với xã hội. Đó cũng là những giá trị chị mong muốn thể hiện trong hành trình tham gia cuộc thi.

Dù đã có những trải nghiệm tại các sân chơi sắc đẹp, chị vẫn lựa chọn tiếp tục thử thách bản thân, tìm kiếm cơ hội học hỏi và kết nối với cộng đồng nữ doanh nhân.

Danh hiệu đáng nhớ và những cảm xúc sau ánh đèn sân khấu

Tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Hellen Yến Phạm được trao danh hiệu “Hoa hậu Tự tin Tỏa sáng”, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình khẳng định bản thân.

Nhớ lại khoảnh khắc được xướng tên, nữ doanh nhân không giấu được sự xúc động. Đằng sau những bước đi tự tin trên sân khấu là quá trình chuẩn bị, nỗ lực và sự động viên từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

“Có những khoảnh khắc tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tôi biết ơn gia đình, dòng họ Phạm, Ban Tổ chức và khán giả đã luôn yêu thương, cổ vũ. Đối với tôi, phần thưởng quý giá nhất không chỉ là danh hiệu mà còn là tình cảm mọi người dành cho mình”, chị bày tỏ.

Hellen cho rằng sức hút của các cuộc thi sắc đẹp dành cho doanh nhân nằm ở những câu chuyện đời thực đằng sau mỗi thí sinh. Mỗi người đến với cuộc thi với một xuất phát điểm, một hành trình lập nghiệp khác nhau, nhưng đều có chung mong muốn hoàn thiện bản thân và khẳng định giá trị của người phụ nữ hiện đại.

Hellen cho rằng sức hút của các cuộc thi sắc đẹp dành cho doanh nhân nằm ở những câu chuyện đời thực đằng sau mỗi thí sinh.

Tiếp tục hành trình kinh doanh và cống hiến

Sau cuộc thi, Hellen Yến Phạm trở lại công việc điều hành tại Công ty Hoa Việt. Đối với chị, việc duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho doanh nghiệp vẫn là những ưu tiên hàng đầu.

Song song với sự nghiệp, Hellen mong muốn tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện thiết thực, kết nối những cá nhân, tổ chức có cùng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

“Danh hiệu không phải là món trang sức để tự mãn. Tôi xem đó là động lực để sống trách nhiệm hơn, làm việc tốt hơn và có thêm cơ hội thực hiện những điều ý nghĩa cho xã hội”, nữ doanh nhân chia sẻ.

Chị cũng kỳ vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm sự tự tin cho những người phụ nữ đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp, đặc biệt là các bạn trẻ khởi nghiệp.

Khép lại hành trình Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Hellen Yến Phạm mang theo những kỷ niệm đẹp, tình cảm của khán giả và các mối quan hệ được vun đắp trong suốt cuộc thi.

Song song với sự nghiệp, Hellen mong muốn tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện thiết thực, kết nối những cá nhân, tổ chức có cùng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Với Hellen, thanh xuân rực rỡ không chỉ được ghi dấu bằng khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận danh hiệu, mà còn bằng những năm tháng dám ước mơ, dám hành động và không ngừng trưởng thành.

Ánh đèn sân khấu đã khép lại, nhưng hành trình phía trước vẫn rộng mở. Và với nữ doanh nhân Hellen Yến Phạm, thành công sau cuộc thi sẽ được thể hiện qua những hành động cụ thể trong kinh doanh và trong cuộc sống.

Với nữ doanh nhân Hellen Yến Phạm, thành công sau cuộc thi sẽ được thể hiện qua những hành động cụ thể trong kinh doanh và trong cuộc sống.