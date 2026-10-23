Helio Energy niêm yết HoSE, cổ phiếu sẽ giao dịch phiên đầu tiên ngày 16/11/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ngày 19/10/2026 ra quyết định chấp thuận để Helio Energy niêm yết HoSE toàn bộ 42 triệu cổ phiếu. Quyết định mở đường cho Công ty cổ phần Helio Energy (UPCoM: HIO) rời thị trường UPCoM sau ba năm giao dịch.

Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 420 tỷ đồng, tương ứng toàn bộ vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp, với mệnh giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Helio Energy nộp hồ sơ từ ngày 28/9, đơn vị tư vấn niêm yết là Chứng khoán Nhất Việt.

HoSE công bố việc tiếp nhận hồ sơ ngày 9/10 và mười ngày sau ban hành quyết định chấp thuận. Kết phiên 9/10, cổ phiếu HIO đóng cửa ở 8.000 đồng mỗi cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn ba tháng ở thời điểm đó.

Lộ trình rời UPCoM sau đúng ba năm giao dịch

Ngày 21/10, Hội đồng quản trị Helio Energy thông qua Nghị quyết số 15/2026/HIO/NQ-HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch 42 triệu cổ phiếu trên hệ thống UPCoM. Phiên 5/11 là ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu HIO trên UPCoM, quyết định hủy đăng ký có hiệu lực từ ngày 6/11.

Theo lộ trình doanh nghiệp công bố, Helio Energy niêm yết HoSE và đưa cổ phiếu HIO vào phiên giao dịch đầu tiên ngày 16/11/2026. HoSE sẽ tính giá tham chiếu ngày chào sàn bằng bình quân giá tham chiếu của ít nhất 30 phiên gần nhất trước khi cổ phiếu rời UPCoM.

Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2 có công suất 50 MWp, thuộc danh mục đầu tư của Helio Energy. Nguồn: Helio Energy.

Đúng ba năm trước, ngày 23/10/2023, cổ phiếu HIO lần đầu giao dịch trên UPCoM với 21 triệu cổ phiếu và giá tham chiếu 10.600 đồng, tương ứng vốn hóa 222,6 tỷ đồng. Từ quy mô ban đầu, doanh nghiệp nâng số cổ phiếu lên 42 triệu đơn vị trước khi gửi hồ sơ sang HoSE.

Kế hoạch chuyển sàn xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2026 ở Hà Nội, khi ban lãnh đạo trình cổ đông lộ trình đưa HIO lên HoSE trong giai đoạn 2026 đến 2027. Ông Phan Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, khi đó cho biết năm 2026 là giai đoạn doanh nghiệp chịu sức ép tăng trưởng cao hơn về cả quy mô lẫn hiệu quả hoạt động.

Thị trường phản ứng nhanh với quyết định của HoSE. Phiên 20/10, cổ phiếu HIO tăng hơn 13%, có lúc tiến sát giá trần 11.200 đồng, khối lượng giao dịch riêng phiên sáng vượt 123.000 cổ phiếu, mức cao nhất của mã trong hơn một năm. Mở cửa phiên 23/10, HIO tăng tiếp 12,61% lên 13.300 đồng mỗi cổ phiếu.

Hạ tầng điện mặt trời mái nhà trải trên ba vùng

Helio Energy có tiền thân là Công ty TNHH Alpha Solar 1, đi vào hoạt động năm 2020 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Hà Nội. Hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp là sản xuất điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà, một dạng hạ tầng năng lượng phân tán đặt trên mái nhiều công trình thay vì tập trung tại một nhà máy lớn.

Doanh nghiệp mở rộng chủ yếu qua mua bán và sáp nhập. Trong giai đoạn 2021 đến 2022, Helio Energy thực hiện M&A với 34 công ty sở hữu dự án điện mặt trời mái nhà, gom các tài sản phát điện nhỏ lẻ về cùng một hệ thống vận hành.

Báo cáo thường niên năm 2025 ghi nhận Helio Energy cùng các đơn vị thành viên vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà tổng công suất 36,53 MWp, tập trung tại Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Danh mục dự án trải qua Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đắk Lắk và Đắk Nông theo địa giới doanh nghiệp công bố trước khi lên UPCoM.

Đối chiếu theo thời gian, thời điểm chào sàn UPCoM năm 2023, tổng công suất vận hành của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên ở mức 38,2 MWp. Con số 36,53 MWp hai năm sau cho thấy quy mô hạ tầng mái nhà không mở rộng thêm, trong khi doanh nghiệp tìm hướng tăng công suất qua việc thâu tóm một nhà máy điện mặt trời đang vận hành.

Thương vụ hoàn tất ngày 16/3/2026, khi Helio Energy mua 17,795 triệu cổ phần của Công ty cổ phần SD Trường Thành với giá 11.801 đồng mỗi cổ phần, tổng giá trị 210 tỷ đồng. SD Trường Thành là chủ sở hữu Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2.

Để có nguồn tiền cho thương vụ, Helio Energy chào bán 21 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, chốt danh sách ngày 23/1/2026. Doanh nghiệp xác định mục đích đợt chào bán là gia tăng vốn chủ sở hữu, phục vụ nhận chuyển nhượng cổ phần SD Trường Thành.

Cơ cấu sở hữu tập trung cao. Theo báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2026, tính đến ngày 30/6/2026, Công ty cổ phần Helio Power nắm 69,3% vốn điều lệ Helio Energy, đây là tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Phan Thành Đạt.

Quyết định số 791/QĐ-SGDHCM ngày 19/10/2026 của HOSE chấp thuận niêm yết 42 triệu cổ phiếu HIO của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Lợi nhuận bán niên tăng vọt nhờ khoản lãi mua rẻ

Nửa đầu năm 2026, Helio Energy ghi nhận doanh thu 114,33 tỷ đồng, tăng 91,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 108,58 tỷ đồng, tăng 955,2%. Một cách lý giải cho mức tăng doanh thu là việc hợp nhất nhà máy Thuận Minh 2 từ quý I/2026, bởi doanh thu thuần cả năm 2025 của doanh nghiệp chỉ đạt 109,6 tỷ đồng, giảm 8,1% so với năm trước.

Phần lớn mức tăng lợi nhuận đến từ thu nhập khác 71,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục chỉ ở mức 0,35 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính của Helio Energy cho biết khoản thu nhập liên quan đến lãi mua rẻ trong hợp nhất kinh doanh, tức phần chênh lệch phát sinh khi giá mua thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản thuần bên nhận chuyển nhượng.

Kết quả sáu tháng vượt xa kế hoạch cả năm. Hội đồng quản trị từng trình Đại hội đồng cổ đông 2026 mục tiêu doanh thu thuần 227,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 57,4 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận nửa đầu năm đã gần gấp đôi con số kế hoạch. Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 13,5 tỷ đồng, giảm 35,6%.

Song song với lợi nhuận, cấu trúc vốn ghi nhận dấu hiệu dịch chuyển sang vay nợ. Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay của Helio Energy đạt 460,86 tỷ đồng, tăng 167,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 288,58 tỷ đồng.

Trong cơ cấu dư nợ, nợ vay ngắn hạn ở mức 147,36 tỷ đồng, nợ vay dài hạn 313,5 tỷ đồng, tổng dư nợ bằng 59,4% vốn chủ sở hữu. Mức tăng dư nợ có thể liên quan đến nhu cầu vốn cho thương vụ SD Trường Thành và việc hợp nhất các khoản vay của công ty con vào báo cáo của công ty mẹ.

Đặt cạnh mốc chào sàn UPCoM, tỷ lệ đòn bẩy của Helio Energy biến động theo hai chiều. Tại ngày 30/6/2023, tổng nợ vay của doanh nghiệp ở mức 337,11 tỷ đồng, bằng 147% vốn chủ sở hữu. Quy mô nợ tuyệt đối hiện cao hơn, nhưng tỷ lệ trên vốn chủ thấp hơn nhiều, một cách lý giải là vốn điều lệ tăng gấp đôi sau đợt chào bán đầu năm.

Helio Energy niêm yết HoSE với 42 triệu cổ phiếu và danh mục 36,53 MWp điện mặt trời mái nhà, cộng thêm nhà máy Thuận Minh 2 vừa hợp nhất. Lợi nhuận bán niên 108,58 tỷ đồng đứng cạnh dư nợ vay 460,86 tỷ đồng tại cùng thời điểm 30/6/2026. Cổ phiếu HIO gia nhập HoSE giữa lúc nhiều doanh nghiệp rời UPCoM, khi Tôn Đông Á cũng hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 29/10 để chuyển sang HoSE.