Helio Energy (HIO): Lãi 9 tháng tăng vọt hơn 850% nhờ thâu tóm dự án điện mặt trời, chuẩn bị chuyển sàn HOSE

Sáp nhập SD Trường Thành tạo đà tăng trưởng lợi nhuận đột biến

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Helio Energy ghi nhận doanh thu đạt 68,4 tỷ đồng, tăng 154,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,35 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 557,4%. Sự bứt phá này có đóng góp lớn từ việc biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ từ mức 37,2% lên 52,8%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 261,2%, đóng góp 36,12 tỷ đồng. Đi kèm với sự mở rộng quy mô, chi phí tài chính tăng 171,8% lên 10,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ lên mức 2,59 tỷ đồng.

Giải trình về đà tăng trưởng này, ban lãnh đạo Helio Energy cho biết công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần SD Trường Thành trong quý I/2026. Sự thay đổi về quy mô hoạt động đã phản ánh trực tiếp vào kết quả kinh doanh. SD Trường Thành có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, là chủ đầu tư dự án Điện mặt trời Thuận Minh 2 tại tỉnh Lâm Đồng với công suất 50 MWp, dự án đã vận hành thương mại từ tháng 6/2019. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Helio Energy đạt doanh thu 182,72 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 130,93 tỷ đồng, lần lượt tăng 111,2% và 856,4% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 227,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau ba quý.

Tài sản phình to, chờ quyết toán tiền điện và kế hoạch lên HOSE

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Helio Energy đạt 1.245,07 tỷ đồng, tăng 178,2% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu nằm ở 792,8 tỷ đồng tài sản cố định, chiếm 63,68%. Điểm đáng chú ý nhất trên bảng cân đối kế toán là các khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt 1.242,2%, đạt 184,29 tỷ đồng. Công ty thuyết minh trong số này có khoản phải thu 170,55 tỷ đồng đối với Công ty Mua bán điện liên quan đến dự án Thuận Minh 2. Theo biên bản làm việc hồi tháng 3/2025, Công ty Mua bán điện thực hiện tạm thanh toán tiền điện từ tháng 1/2025 theo mức giá tương đương giá FIT hoặc giá trần của khung giá chuyển tiếp. Các bên vẫn đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền để ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung và thực hiện thanh quyết toán.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Helio Energy tăng 146,3% so với đầu năm, đạt 424,2 tỷ đồng, tương đương 53,1% tổng vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nợ vay phân bổ với 126,82 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 297,38 tỷ đồng nợ dài hạn. Những chuyển động về tài chính và sáp nhập diễn ra ngay trước sự kiện giao dịch cổ phiếu quan trọng. Helio Energy dự kiến sẽ chính thức niêm yết toàn bộ 42 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/11 sắp tới. Cơ cấu cổ đông hiện tại khá cô đặc với một cổ đông lớn nhất là Công ty cổ phần Helio Power nắm giữ 69,31% vốn điều lệ.