Helio Energy (HIO) chuyển sàn niêm yết sang HOSE, chốt ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM

Chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 16/11/2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy vừa thông qua nghị quyết về việc hủy đăng ký giao dịch 42 triệu cổ phiếu trên hệ thống UPCoM để chuẩn bị cho việc chuyển sàn. Theo kế hoạch được công bố, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu HIO trên hệ thống UPCoM được ấn định vào ngày 5/11/2026. Quyết định hủy đăng ký giao dịch sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 6/11/2026.

Trước đó, vào ngày 19/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã ban hành quyết định chấp thuận niêm yết 42 triệu cổ phiếu HIO. Với mệnh giá 10.000 đồng mỗi đơn vị, tổng giá trị niêm yết của doanh nghiệp đạt 420 tỷ đồng. Theo lộ trình, cổ phiếu HIO sẽ chính thức chào sàn HOSE vào ngày 16/11/2026. Mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE sẽ được xác định dựa trên mức bình quân giá tham chiếu của ít nhất 30 phiên giao dịch gần nhất trước khi cổ phiếu bị hủy đăng ký trên UPCoM.

Lợi nhuận bán niên tăng vọt, mở rộng quy mô qua M&A

Helio Energy có tiền thân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Alpha Solar 1, được thành lập vào năm 2020 với mức vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Trải qua các đợt phát hành huy động, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp hiện đã tăng lên mức 420 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022, công ty đã đẩy mạnh hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) thông qua việc mua lại 34 doanh nghiệp sở hữu các dự án điện mặt trời mái nhà. Báo cáo thường niên gần nhất cho thấy Helio Energy và các đơn vị thành viên đang quản lý vận hành các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 36,53 MWp, phân bổ chủ yếu tại các khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Về hiệu quả hoạt động, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến. Doanh thu của công ty đạt 114,3 tỷ đồng, tăng 91,6% so với nửa đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 108,6 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng lên tới 955,2% so với cùng kỳ năm trước.