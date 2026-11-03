HEINEKEN Việt Nam kể hành trình 35 năm qua những kết nối

Kỷ niệm 35 năm hoạt động tại Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam thực hiện chuỗi phim phóng sự Việt Nam - Niềm vui gắn kết, phát sóng trên VTV9. Điểm nhấn là hành trình đi dọc đất nước, khi các lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp rời văn phòng để gặp gỡ, trò chuyện và hòa mình vào đời sống địa phương. Qua những câu chuyện đời thường, series nhìn lại sự gắn kết giữa con người, doanh nghiệp và cộng đồng trên cả nước.

Ông Wietse Mutters - Tổng Giám Đốc HEINEKEN Việt Nam, trong chuyến hành trình trải nghiệm Việt Nam - Niềm vui gắn kết.

Thay vì điểm lại các cột mốc, chuỗi phim chọn những cuộc gặp gỡ làm chất liệu kể chuyện. Mỗi điểm dừng mở ra lát cắt về văn hóa, sinh kế và những mối quan hệ được vun đắp. Qua đó, HEINEKEN Việt Nam nhìn lại hành trình phát triển cùng đất nước và những đóng góp mà doanh nghiệp cho biết đã cùng cộng đồng xây dựng.

Hành trình bắt đầu tại TP.HCM, đô thị năng động, cởi mở, nơi hội tụ người dân nhiều vùng miền đến sinh sống, làm ăn. Sự giao thoa văn hóa tạo nên những cuộc gặp gỡ và ý tưởng mới. Đây cũng là nơi HEINEKEN Việt Nam đặt nền móng năm 1991 với nhà máy bia Hóc Môn, nay là nhà máy bia Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua hơn ba thập kỷ, doanh nghiệp kết hợp kinh nghiệm quốc tế với sự thấu hiểu thị trường địa phương để phát triển sản phẩm chất lượng cao và cải tiến từ cảm hứng dành cho người tiêu dùng Việt Nam. Tại TP.HCM, sự gắn kết còn thể hiện qua mạng lưới đối tác, nhà phân phối và chủ quán địa phương, cùng tạo cơ hội kinh doanh, phát triển sinh kế và đóng góp vào chuỗi giá trị nội địa.

Tập phim Gắn kết vì sự cởi mở đặt những mối quan hệ ấy trong câu chuyện phát triển thành phố. Với HEINEKEN Việt Nam, kết nối không chỉ đến từ khoảnh khắc sẻ chia, mà còn được vun đắp qua cơ hội hợp tác. Câu chuyện của đối tác và chủ quán giúp hành trình 35 năm hiện lên từ đời sống kinh tế thường nhật.

Ông Nguyễn Gia Anh Vũ, Giám đốc Tiêu thụ cấp cao (thứ hai từ bên phải), trải nghiệm văn hoá đám giỗ miền Tây.

Rời TP.HCM, đoàn xuôi về miền Tây, nơi nhịp sống gắn với dòng sông và nét chân thành, hào sảng. Từ những câu chuyện bên dòng nước, bộ phim gợi ra vai trò của nguồn nước trong nuôi dưỡng sinh kế, kết nối con người với thiên nhiên và định hình tương lai cộng đồng.

HEINEKEN Việt Nam cho biết đang thúc đẩy bảo tồn nguồn nước qua chương trình hợp tác công tư cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và WWF-Việt Nam, đồng thời triển khai sáng kiến cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch. Các hoạt động hướng đến bảo vệ tài nguyên thiết yếu, hỗ trợ đời sống người dân và phát triển bền vững địa phương.

Tại miền Trung, chuỗi phim khắc họa tinh thần cộng đồng và sự tương trợ. Những câu chuyện sẻ chia thường ngày, cách người dân cùng vượt qua khó khăn góp phần tạo nên nét riêng trong văn hóa vùng đất. Sự gắn bó qua nhiều thế hệ cũng hiện diện qua những thương hiệu quen thuộc.

Larue là thương hiệu quen thuộc với người dân miền Trung. Từ bữa ăn thân tình đến dịp sum vầy, thương hiệu hiện diện trong nhiều khoảnh khắc đời thường, góp phần tạo kết nối gần gũi. HEINEKEN Việt Nam cho biết tiếp tục đồng hành với địa phương qua hoạt động văn hóa, du lịch và hỗ trợ cộng đồng, góp phần gìn giữ giá trị tốt đẹp của miền Trung.

Điểm dừng cuối là Hà Nội, nơi giá trị văn hóa lâu đời song hành với nhịp sống hiện đại. Giữa sự chuyển mình của đô thị, các thế hệ và cộng đồng vẫn có dịp gặp gỡ. Tại đây, HEINEKEN Việt Nam nhấn mạnh cam kết thúc đẩy văn hóa thưởng thức có trách nhiệm, nổi bật với Heineken 0.0 – thức uống đại mạch 0,0% độ cồn dành cho những khoảnh khắc kết nối.

Heineken Countdown Party qua nhiều năm cũng trở thành một phần ký ức của người dân Thủ đô trong những đêm nhạc cuối năm. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người dân Hà Nội, góp phần tạo trải nghiệm chung ý nghĩa và nuôi dưỡng sự gắn bó lâu dài.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận trực tiếp, khi lãnh đạo doanh nghiệp rời văn phòng để gặp gỡ người dân và lắng nghe câu chuyện tại từng địa phương. Thay vì chỉ giới thiệu hoạt động kinh doanh, chuỗi phim đặt hành trình doanh nghiệp bên cạnh đời sống của đối tác, người tiêu dùng và cộng đồng. Cột mốc 35 năm được nhìn lại qua những mối liên hệ hình thành trong quá trình hoạt động...

Sau 35 năm đồng hành cùng Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững. Qua Việt Nam - Niềm vui gắn kết, doanh nghiệp nhìn lại chặng đường đã qua, mong muốn vun đắp giá trị chung cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Sự gắn kết cần thời gian, hợp tác và hành động cụ thể.