Hearts2Hearts và LIGHTSUM: Hành trình khác biệt để thâm nhập thị trường Nhật Bản

Cả Hearts2Hearts và LIGHTSUM đều đã mở rộng hoạt động sang Nhật Bản trong năm nay, và hai nhóm đang thực hiện điều đó theo những cách khác nhau rõ rệt.

Hearts2Hearts ra mắt với đĩa đơn ICONIC HEART, kết hợp ca khúc chủ đề với phiên bản tiếng Nhật của hai bài hát phát hành tại Hàn Quốc. Ca khúc chủ đề sử dụng giai điệu synth trên nền nhạc Jersey club. Video âm nhạc dựa trên hình ảnh nữ thần phép thuật quen thuộc từ phim hoạt hình Nhật Bản, đặt các thành viên trong bối cảnh trường học với đồng phục và đạo cụ giả tưởng thay vì giữ nguyên concept Hàn Quốc.

LIGHTSUM lại chọn con đường phim tài liệu. Từ tháng trước, nhóm đã xuất hiện trên nền tảng phát trực tuyến ABEMA của Nhật Bản với series mang tên 'Re', ghi lại quá trình chuẩn bị cho màn ra mắt tại Nhật Bản của họ.

Chương trình đặt các thành viên vào bối cảnh văn hóa thần tượng Nhật Bản, bao gồm cả phong cách kawaii khác biệt so với cách họ hoạt động ở Hàn Quốc. LIGHTSUM đã chuẩn bị cho màn ra mắt với ảnh concept cho đĩa đơn tiếng Nhật 'Doshite' và một bản phát hành trước từ album tiếng Nhật 'REIDOL'.

Trong hai nhóm, một nhóm đang điều chỉnh ngôn ngữ hình ảnh của mình cho phù hợp với các điểm tham chiếu địa phương, trong khi nhóm kia đang ghi lại chính quá trình điều chỉnh đó.