Hearts2Hearts là nghệ sĩ K-pop duy nhất của lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới 2027

Hearts2Hearts sẽ góp mặt trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại Primavera Sound 2027, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/6/2027, tại Parc del Forum ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha. Trong số các nghệ sĩ đã được công bố tính đến thời điểm hiện tại, Hearts2Hearts là đại diện K-pop duy nhất tham gia chương trình.

Primavera Sound được tổ chức thường niên tại Barcelona từ năm 2001 và được đánh giá là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới cũng như lễ hội âm nhạc hàng đầu của Tây Ban Nha. Sự kiện này quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại âm nhạc đa dạng như pop, rock, nhạc điện tử và hip-hop.

Hearts2Hearts đang không ngừng mở rộng sự hiện diện của mình trên các sân khấu lễ hội toàn cầu. Năm ngoái, nhóm đã biểu diễn tại iHeartRadio Wango Tango 2025 ở Los Angeles và một lễ hội âm nhạc tại Indonesia.

Gần đây nhất, vào ngày 5/10, Hearts2Hearts đã phát hành phiên bản tiếng Hàn của ca khúc ICONIC HEART, bài hát chủ đề trong đĩa đơn ra mắt tại Nhật Bản của nhóm.

Với việc tên tuổi của mình xuất hiện trong danh sách biểu diễn tại Primavera Sound 2027, nhóm đang thu hút sự chú ý về màn trình diễn sẽ được mang đến cho khán giả tại Barcelona vào mùa Hè năm sau.