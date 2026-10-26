Hệ thống tính cước của Viettel High Tech được vinh danh tại Dubai

Giải thưởng ghi nhận hệ thống tính cước thời gian thực thế hệ mới vOCS 4.0 do Viettel phát triển theo kiến trúc Cloud Native. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng này.

Chỉ trong 3 tháng vừa qua, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) phối hợp cùng Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) và Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) hoàn tất chuyển đổi hơn 100 triệu thuê bao di động của Viettel tại Việt Nam cùng khoảng 5.000 gói cước từ vOCS 3.0 sang vOCS 4.0. Quá trình chuyển đổi diễn ra ngay trên mạng lưới đang vận hành mà không làm gián đoạn dịch vụ: Hàng chục triệu người dùng vẫn gọi điện, nhắn tin, truy cập Internet bình thường trong khi hệ thống phía sau được thay mới. Tính chung cả hai thế hệ, nền tảng vOCS hiện phục vụ hơn 220 triệu thuê bao tại Việt Nam và 10 thị trường Viettel đầu tư ở nước ngoài.

Phiên tọa đàm tại lễ trao giải thưởng Telecom Review Excellence Awards 2026.

Hệ thống tính cước thời gian thực (Online Charging System - OCS) là một trong những hệ thống trọng yếu của nhà mạng khi mọi cuộc gọi, tin nhắn, lưu lượng dữ liệu, mọi gói cước và chương trình khuyến mại được xử lý, tính cước tại đây ngay khi phát sinh. Đây là lĩnh vực có rào cản công nghệ cao, nhiều năm qua chủ yếu do một số ít tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp. vOCS 4.0 có năng lực xử lý hơn 300.000 giao dịch mỗi giây tương đương hơn 1 tỷ giao dịch mỗi giờ với độ trễ dưới 5 mili giây, nhanh hơn một cái chớp mắt hàng chục lần. So với thế hệ trước, hệ thống giúp giảm đến 50% chi phí đầu tư phần cứng, rút ngắn khoảng 30% thời gian triển khai và tăng gấp 3 lần tốc độ bổ sung tính năng mới.

Để đạt được hiệu năng vượt trội, Viettel High Tech làm chủ và tự phát triển các lớp công nghệ cốt lõi của vOCS 4.0 - từ nền tảng điện toán đám mây gốc (Cloud Native) được xây dựng theo tiêu chuẩn viễn thông quốc tế, kiến trúc quản lý và điều phối chức năng mạng ảo hóa (NFV-MANO), đến công nghệ xử lý tính cước thời gian thực, quản lý dữ liệu thuê bao và số dư tài khoản. Toàn bộ hệ thống được thiết kế và tối ưu chuyên biệt cho mạng viễn thông, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về thông lượng, độ trễ, khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao ở quy mô hơn 100 triệu thuê bao.

Viettel High Tech nhận cúp giải thưởng “Doanh nghiệp triển khai công nghệ xuất sắc khu vực châu Á” tại Telecom Review Excellence Awards 2026.

Ông Lưu Mạnh Hà - Tổng giám đốc Viettel Networks, đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống - cho biết: “Qua quá trình triển khai và vận hành thực tế, chúng tôi đánh giá rất cao vOCS 4.0 về hiệu năng, độ ổn định, độ chính xác của từng giao dịch tính cước và khả năng mở rộng. Việc hệ thống vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về khả năng tự phát hiện và tự khôi phục lỗi theo thời gian thực chính là nền tảng để nhà mạng giữ cam kết phục vụ khách hàng liên tục 24/7”.

Theo ông Hà, vOCS 4.0 ra đời để bắt nhịp với quá trình chuyển đổi công nghệ mạng lưới của Viettel Networks. Khi hệ thống tính cước và hạ tầng mạng lưới cùng chạy trên một nền tảng ảo hóa, dùng chung phần cứng, nhà mạng có thể chia sẻ tài nguyên linh hoạt, vận hành đơn giản hơn, mở rộng tính năng nhanh hơn, qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư và vận hành.

“Quan trọng hơn cả, khi làm chủ hệ thống tính cước, nhà mạng không bị lệ thuộc vào nước ngoài, giữ được chủ quyền số và linh hoạt trong kinh doanh”, ông Hà nhấn mạnh.

Các kỹ sư Viettel tiến hành chuyển đổi thuê bao di động của Viettel.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc Viettel High Tech, vOCS 4.0 phục vụ đồng thời các mạng từ 2G đến 5G và dịch vụ cố định trên cùng một nền tảng. Đơn vị kinh doanh có thể tự cấu hình gói cước theo mẫu chuẩn hóa, kết hợp kiểm thử tự động, nhờ đó thời gian đưa một gói cước mới tới khách hàng giảm từ vài ngày xuống vài giờ.

“Hệ thống tính cước là nơi mọi chính sách kinh doanh của nhà mạng được chuyển thành doanh thu theo thời gian thực. Chúng tôi tin vOCS 4.0 sẵn sàng đồng hành cùng các nhà mạng trong nước và quốc tế khai thác giá trị của 5G và dịch vụ số”, ông Quang khẳng định.

Viettel High Tech chính thức chào bán vOCS 4.0 cho các nhà mạng quốc tế, mở ra cơ hội để công nghệ “Make in Vietnam” tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị viễn thông thế giới.

Thông tin về vOCS 4.0 Viettel bắt đầu tự phát triển hệ thống tính cước từ năm 2012. Năm 2017, vOCS 3.0 thay thế hệ thống của nhà cung cấp nước ngoài cho 90 triệu thuê bao Viettel tại Việt Nam, sau đó được triển khai tại các thị trường Viettel đầu tư ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Từ năm 2020, Viettel High Tech phát triển thế hệ vOCS 4.0 theo kiến trúc Cloud Native. Cuối năm 2022, hệ thống phục vụ 1 triệu thuê bao đầu tiên và đến năm 2026 mở rộng lên hơn 100 triệu thuê bao. vOCS 4.0 được đặt đồng thời tại 2 trung tâm dữ liệu cách nhau khoảng 2.000 km. Nếu một nơi gặp sự cố, nơi còn lại tự động tiếp quản và khôi phục dịch vụ trong chưa đầy 2 phút. Nhờ kiểm thử tự động, nguồn lực kiểm thử giảm khoảng 60%. Thông tin về Telecom Review Excellence Awards Telecom Review Excellence Awards là giải thưởng thường niên do Telecom Review Group - nhóm truyền thông có trụ sở tại Dubai, phát hành ấn phẩm tại Trung Đông, châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ - tổ chức trong khuôn khổ Telecom Review Leaders’ Summit. Năm 2026 là kỳ thứ 20, gồm 39 hạng mục dành cho doanh nghiệp và 8 hạng mục dành cho lãnh đạo, quy tụ hơn 600 lãnh đạo ngành công nghệ. Hội đồng chuyên gia độc lập chấm điểm các doanh nghiệp. Hạng mục Best Technology Deployment mà Viettel High Tech đạt giải từng vinh danh các hãng công nghệ ZTE (Trung Quốc), Mavenir (Mỹ) và tập đoàn viễn thông stc Group (Ả-rập Xê-út). Ở hạng mục khác, giải từng ghi nhận các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Huawei, Nokia, NEC... Độc giả có thể xem thêm danh sách đạt giải Telecom Review Excellence Awards 2026 tại đây.