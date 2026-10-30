Hệ thống thủy âm trên tàu ngầm nguyển tử lớp Borei-A của Nga có vai trò gì?

Trong môi trường dưới biển, tầm quan sát trực tiếp bị hạn chế. Tàu ngầm phải dựa nhiều vào các cảm biến âm thanh để nhận biết môi trường, theo dõi tín hiệu và hỗ trợ hoạt động điều hướng.

Với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo như Borei-A, hệ thống thủy âm còn góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.

Tàu ngầm Đề án 955A Borei-A được trang bị hệ thống thủy âm thuộc dòng MGK-600B Irtysh-Amfora-Borei theo các tài liệu kỹ thuật công khai.

Hệ thống này được phát triển để phục vụ nhu cầu phát hiện và xử lý tín hiệu âm thanh dưới nước. Các nguồn chuyên ngành cũng đề cập đến cấu hình cảm biến bố trí ở phần mũi tàu.

Thủy âm là phương pháp sử dụng âm thanh để thu thập thông tin trong môi trường nước. Cảm biến có thể tiếp nhận tiếng động từ tàu thuyền, thiết bị cơ khí hoặc các nguồn âm thanh khác. Dữ liệu thu được cần được xử lý để phân biệt tín hiệu hữu ích với tiếng ồn môi trường.

Trong hoạt động thực tế, khả năng nhận biết mục tiêu phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhiệt độ, độ mặn, độ sâu, địa hình đáy biển và trạng thái biển có thể ảnh hưởng đến sự lan truyền âm thanh. Bản thân nguồn phát cũng có thể thay đổi đặc tính theo tốc độ và chế độ hoạt động.

Hệ thống thủy âm không chỉ có ý nghĩa trong việc phát hiện đối tượng. Nó còn giúp thủy thủ đoàn đánh giá tình hình xung quanh, hỗ trợ điều hướng và duy trì nhận thức tình huống khi tàu di chuyển dưới nước.

Đối với tàu ngầm chiến lược, thông tin cảm biến còn liên quan đến yêu cầu duy trì hoạt động kín đáo.

Việc thu nhận tín hiệu mà không tạo ra những phát xạ không cần thiết có thể hỗ trợ nhiệm vụ, nhưng hiệu quả thực tế phụ thuộc cách sử dụng cảm biến và điều kiện hoạt động.

Borei-A có chiều dài khoảng 170 mét, lượng giãn nước khi lặn khoảng 24.000 tấn và được trang bị 16 ống phóng tên lửa đạn đạo Bulava.

Hệ thống thủy âm là một phần của tổ hợp thiết bị giúp tàu vận hành và thực hiện nhiệm vụ chiến lược.

Tuy nhiên, thông số chi tiết về tầm phát hiện, khả năng phân loại mục tiêu và mức độ nhạy của hệ thống không được công bố đầy đủ.

Vì vậy, không có cơ sở chắc chắn để đưa ra những con số cụ thể về khả năng phát hiện tàu đối phương của Borei-A.