Ủy viên châu Âu về Kinh tế và Năng suất - ông Valdis Dombrovskis.

“Hệ thống tài chính EU đang tiến gần đến ngưỡng nguy hiểm, do thâm hụt ngân sách quá mức, nợ công cao và chi phí vay tăng cao”, Ủy viên châu Âu về Kinh tế và Năng suất - ông Valdis Dombrovskis nói.

Theo ông Dombrovskis, tài chính công của khối "không đi đúng hướng" và đã đạt đến "bước ngoặt quan trọng".

Ông cũng kêu gọi toàn khối thực hiện kỷ luật tài chính, chỉ ra 3 xu hướng tiêu cực cùng củng cố lẫn nhau trong tài chính công của các nước EU.

Đầu tiên là thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng.

Theo dự báo mùa Thu của EC, thâm hụt ngân sách trung bình của EU sẽ tăng từ 3,1% GDP năm 2025 lên 3,8% GDP năm 2028, trong khi đó, đến năm 2026, thâm hụt ngân sách của 12 quốc gia thành viên sẽ vượt quá 3% GDP, ủy viên này lưu ý.

Ông đồng thời cảnh báo, số lượng quốc gia vượt quá giới hạn này sẽ tăng lên 16 vào năm 2028.

Thứ hai, nợ công cũng đang gia tăng và dự kiến ​​sẽ tăng trung bình trên toàn EU từ 82,6% GDP năm 2025 lên 85,6% GDP năm 2028, chủ yếu do thâm hụt ngân sách sơ cấp.

Vị quan chức EC cho biết thêm, nợ công dự kiến ​​sẽ vượt quá 60% GDP ở hơn một nửa số quốc gia EU trong năm nay, và 100% GDP ở bốn quốc gia.

Vấn đề thứ 3 là chi phí vay nợ của chính phủ ngày càng tăng.

Ông Dombrovskis nhận định, xu hướng này là do lợi suất trên thị trường toàn cầu tăng mạnh, và phí bảo hiểm rủi ro trái phiếu chính phủ ngày càng cao.

Tất cả những xu hướng này đều củng cố lẫn nhau: Thâm hụt ngân sách làm tăng nợ, trong khi nợ gia tăng cùng với lãi suất cao hơn nhanh chóng làm tăng chi phí trả nợ cho ngân sách chính phủ, làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt ngân sách.

Ủy viên châu Âu không đề cập đến sự gia tăng nhanh chóng chi tiêu cho quân sự hóa của EU, vốn được coi là một trong những yếu tố chính dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng nhanh chóng ở châu Âu.

Ông Dombrovskis đưa ra những phát biểu này khi trình bày báo cáo của EC về tình hình ngân sách các nước EU, được gọi là Kỳ họp châu Âu, tại phiên họp của Nghị viện châu Âu hôm 24/11.

Theo TASS