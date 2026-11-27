Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc là Homeplus sẽ tạm thời đóng cửa toàn bộ 67 siêu thị trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 27/11 do tình trạng thiếu hụt thanh khoản ngày càng trầm trọng trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, trong thông báo gửi tới đội ngũ nhân viên, đại diện Homeplus cho biết tình trạng sụt giảm doanh số kéo dài do đứt gãy chuỗi cung ứng đã khiến doanh nghiệp không còn đủ vốn lưu động để nhập hàng hóa. Theo đó, toàn bộ hệ thống siêu thị sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 27/11 cho đến khi quá trình mua bán và sáp nhập (M&A) được hoàn tất.

Trước đó một ngày, Homeplus cũng đã tuyên bố tạm dừng dịch vụ giao hàng trực tuyến do không thể bảo đảm nguồn cung sản phẩm. Toàn bộ các đơn hàng đang chờ xử lý đều tự động bị hủy và hoàn tiền đầy đủ, trong khi thời điểm nối lại dịch vụ này vẫn chưa được ấn định. Từ ngày 25/11, tại nhiều chi nhánh của Homeplus ở thủ đô Seoul đã cho thấy nhiều quầy kệ hàng trong tình trạng trống trơn kèm thông báo xin lỗi khách hàng về sự bất tiện do gián đoạn nguồn hàng.

Đây là lần thứ hai trong năm nay chuỗi bán lẻ này buộc phải đóng cửa trên phạm vi toàn quốc. Hồi tháng 7 vừa qua, Homeplus từng tạm ngừng hoạt động vì thiếu vốn và chỉ mở cửa trở lại vào tháng kế tiếp sau khi huy động được gói tài trợ trị giá 200 tỷ won (khoảng 148 triệu USD) từ Tập đoàn tài chính Meritz, dưới sự bảo lãnh của cổ đông lớn nhất là quỹ đầu tư MBK Partners. Tuy nhiên, nguồn vốn này nhanh chóng cạn kiệt trước sức ép doanh thu yếu kém và chuỗi cung ứng liên tục bị gián đoạn.

Giới quan sát thị trường Hàn Quốc bày tỏ lo ngại quyết định đóng cửa của Homeplus sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp đang thuê mặt bằng bên trong các trung tâm thương mại của hệ thống này. Dù các gian hàng thuê ngoài vẫn duy trì mở cửa, hoạt động kinh doanh của họ được dự báo sẽ gặp khó khăn lớn do lượng khách sụt giảm mạnh cũng như những vướng mắc phát sinh từ việc chậm thanh toán chi phí điện năng.

Song song với việc tạm dừng mảng bán lẻ, tiến trình tìm kiếm đối tác mua lại trụ sở chính, mảng kinh doanh trực tuyến và toàn bộ 67 siêu thị của Homeplus vẫn đang được xúc tiến. Phía doanh nghiệp này xác nhận đã nhận được thư bày tỏ ý định từ một nhà đầu tư tiềm năng, song nhấn mạnh việc chốt thỏa thuận sẽ cần thêm thời gian để tham vấn tòa án, các chủ nợ cũng như hoàn tất quy trình thẩm định chuyên sâu. Nhiều chuyên gia cảnh báo kịch bản thanh lý tài sản đối với Homeplus sẽ khó tránh khỏi nếu thương vụ chuyển nhượng này không đạt được kết quả.

Được thành lập năm 1997 từ liên doanh giữa tập đoàn Samsung và hãng bán lẻ Anh Tesco, Homeplus từng là một trong ba “ông lớn” đại siêu thị hàng đầu Hàn Quốc cùng với E-Mart và Lotte Mart và là nơi mua sắm thường xuyên của hầu hết người dân Hàn Quốc.

Hiện thuộc quyền kiểm soát của quỹ đầu tư tư nhân MBK Partners, doanh nghiệp này vận hành mạng lưới đại siêu thị và nền tảng mua sắm trực tuyến trên toàn quốc, cung cấp đa dạng mặt hàng từ thực phẩm đến đồ gia dụng. Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh gay gắt từ thương mại điện tử và gánh nặng tài chính, Homeplus đang rơi vào khủng hoảng thanh khoản và phải tiến hành tái cấu trúc.